ВСУ за считанные минуты превратили авиационный полк оккупантов в пехотный
Источник:фейсбук Антона Павлушко
Новофедоровка. Это очень интересно. Пошла "бавовна" по оккупированному Крыму. Что интересно, что наши начали работать по военному аэродрому, расположенному просто на берегу моря. Там (был или еще есть?) 43-й авиационный полк россиян.
Что это было
Долгожданный ATACMS? Может быть. И это было бы логично, что россиянам нужно выжечь сначала все базы с техникой, где они кучно стоят, а уж потом браться за Керченский мост .
Заговорит ли "Крипосна" на украинскомДальность из Одесской области как раз 260 – 300 километров. Или беспилотник? Вот, например, условный "Байрактар" в один конец мог бы взлетать так далеко. Да, там нужно управление с наземной станции каждые 150 километров. Может, где-нибудь на пути к цели его передали станции управления, установленной на лодке? Или просто забили цель и помчалась? Помните, как какие-то украинские беспилотники сожгли нефтеперерабатывающий завод в ростовской области.
Также интересно, что на днях россиянам выжгли часть противовоздушной обороны на Херсонщине , возможно, для ее восстановления часть техники оперативно пришлось перебросить из Крыма, чего и ждали наши.
Ну и вообще из серии фантастики. 300 километров – это заявленная дальность действия "Нептуна". Аэродром на самом берегу, с берега до аэродрома – 500 метров по прямой. Вместо корабля ракета захватывает наиболее фонящую цель – локатор или что-то такое. Дальше, как повезет. Обходить препятствия не надо – чтобы долетело.
Так или иначе, что-то долетело и демилитаризировало часть россиян и их техники. Поздравляю Крым с дебютом.
Советуем россияне не учатся на своих ошибках: ждем новый "жест доброй воли"
Никто никуда уже не улетит
Скоро Maxar опубликует снимки пепла в Новофедоровке, где по черным пепелищам будем угадывать типы самолетов, которые сожгли взрывы.
Теперь в русской армии стало на один авиационный полк меньше, но на один пехотный больше. И это реальная трагедия для всех уцелевших офицеров – на чем и куда теперь летать? Тихий привлекательный тыловой аэродром у моря превратился в груду обломков.
Это же там, на "Ните" тренировались российские пилоты слетать с авианосцев. Они носились с тем аэродромом, как с писаной сумкой. Но его важность была преувеличена, потому что при серьезной войне все это выжигается одним ударом.
Нет тренировочной рампы – нет опытных пилотов для авианосцев. А единственный авианосец годами стоит на ремонте. Можно спокойно закрывать эту авиабазу, и по возвращении в Украину город спокойно станет обычным курортом.
К теме – что россияне хранили на уничтоженной авиабазе в оккупированном Крыму: смотрите видео