Дивом уціліла на клаптику кухні: захисник примчав до мами у Дніпро з-під Бахмуту
Джерело:Максим Омельяненко
Російські загарбники 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку у Дніпрі.
Російські окупанти вкотре вчинили злочин проти людства – вони завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Понад 20 осіб загинули у власній домівці, а більш ніж 70 – поранені. Водночас врятувати вдалося 39 осіб, серед яких 6 – діти.
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Мама військового дивом вижила
Український військовий Максим Омельяненко примчав з Бахмута в Дніпро. У цьому будинку була його мама, яка дивом вижила.
Через 4 години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на 9 поверсі, притиснута плитою,
– розповідає військовий.
У мережі він поширив фото зі своєю мамою, яка наразі перебуває у лікарні.
Максим разом з мамою / Фото з інстаграму військового
Військовий опублікував кадри з мамою: дивіться відео
Що відомо про теракт Росії у Дніпрі
- О 13:15 повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 людей. Врятувати вдалося 39 людей. Отримали вже 43 повідомлення про зниклих безвісти. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
- Заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук розповів про стан постраждалих.
- За його інформацією, 73 людини отримали поранення, 34 наразі перебувають в лікарні, 4 особи – в реанімації. Серед поранених 13 дітей, одна дівчинка у важкому стані. Її прооперували, у неї перелом стегна.
- Всі лікарні, де перебувають постраждалі, забезпечені ліками та всім необхідним для надання невідкладної допомоги, зазначив він.
- Під час чергової хвилини тиші близько першої ночі 15 січня рятувальники почули голос жінки і продовжили розбирати руїни. Близько об 11:30 жінку дивом вдалось дістати та передати медикам. Зараз лікарі борються за її життя.