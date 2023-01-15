Заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук в ефірі національного телемарафону розповів про стан постраждалих. Про це пише 24 Канал.
До теми Шансів знайти живих майже нема, – рятувальники про розбір завалів у Дніпрі
13 дітей отримали поранення
За його інформацією, 73 людини отримали поранення, 34 наразі перебувають в лікарні, 4 особи – в реанімації. Серед поранених 13 дітей, одна дівчинка у важкому стані. Її прооперували, у неї перелом стегна.
Всі лікарні, де перебувають постраждалі, забезпечені ліками та всім необхідним для надання невідкладної допомоги, зазначив він.
Що відомо про ракетний удар по Дніпру
- 14 січня російські окупанти вкотре вчинили злочин проти людства – вони завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Понад 20 осіб загинули у власній домівці, а більше ніж 73 – поранені.
- Водночас врятувати вдалося 38 осіб, серед яких 6 – діти. 35 людей досі розшукують.
- Заступник керівника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Дніпропетровської області, полковник Служби цивільного захисту Олег Кушнірук повідомив, що станом на 8 ранку 15 січня ситуація у Дніпрі залишається дуже складною та трагічною.
- При цьому рятувально-пошукові роботи тривають. На місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше, ніж 45 одиниць техніки.
- Олег Кушнірук додав, що шанси знайти живих людей під завалами дуже і дуже малі. Час для цього спливає, адже всередині руїн йде тління.
- У місцевій міськраді оголосили триденну жалобу. В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.