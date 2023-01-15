Заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук в ефірі національного телемарафону розповів про стан постраждалих. Про це пише 24 Канал.

До теми Шансів знайти живих майже нема, – рятувальники про розбір завалів у Дніпрі

13 дітей отримали поранення

За його інформацією, 73 людини отримали поранення, 34 наразі перебувають в лікарні, 4 особи – в реанімації. Серед поранених 13 дітей, одна дівчинка у важкому стані. Її прооперували, у неї перелом стегна.

Всі лікарні, де перебувають постраждалі, забезпечені ліками та всім необхідним для надання невідкладної допомоги, зазначив він.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру