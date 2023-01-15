Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВ Алексей Григорук в эфире национального телемарафона рассказал о состоянии пострадавших. Об этом пишет 24 канал.

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13 детей получили ранения

По его информации, 73 человека получили ранения, 34 находятся в больнице, 4 человека – в реанимации. Среди раненых 13 детей одна девочка в тяжелом состоянии. Ее прооперировали, у нее перелом бедра.

Все больницы, где находятся пострадавшие, снабжены лекарствами и всем необходимым для оказания неотложной помощи, отметил он.

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