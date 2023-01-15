Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВ Алексей Григорук в эфире национального телемарафона рассказал о состоянии пострадавших. Об этом пишет 24 канал.
К теме Шансов найти живых почти нет, – спасатели о разборе завалов в Днепре
13 детей получили ранения
По его информации, 73 человека получили ранения, 34 находятся в больнице, 4 человека – в реанимации. Среди раненых 13 детей одна девочка в тяжелом состоянии. Ее прооперировали, у нее перелом бедра.
Все больницы, где находятся пострадавшие, снабжены лекарствами и всем необходимым для оказания неотложной помощи, отметил он.
Что известно о ракетном ударе по Днепру
- 14 января российские оккупанты в очередной раз совершили преступление против человечества – они нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Более 20 человек погибли в собственном доме, а более 73 – ранены.
- В то же время спасти удалось 38 человек, среди которых 6 – дети. 35 человек до сих пор разыскивают.
- Заместитель руководителя Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Днепропетровской области полковник Службы гражданской защиты Олег Кушнирук сообщил, что по состоянию на 8 утра 15 января ситуация в Днепре остается очень сложной и трагической.
- При этом спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.
- Олег Кушнирук добавил, что шансы найти живых людей под завалами очень и очень малы. Время для этого истекает, ведь внутри руин идет тление.
- В местном горсовете объявили трехдневный траур. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.