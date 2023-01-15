Російські окупанти вкотре вчинили злочин проти людства – вони завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Понад 20 осіб загинули у власній домівці, а більше ніж 70 – поранені. Водночас врятувати вдалося 39 осіб, серед яких 6 – діти.

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Мама військового дивом вижила

Український військовий Максим Омельяненко примчав з Бахмута в Дніпро. У цьому будинку була його мама, яка дивом вижила.

Через 4 години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на 9 поверсі, притиснута плитою,

– розповідає військовий.

У мережі він поширив фото зі своєю мамою, яка наразі перебуває у лікарні.



Максим разом з мамою / Фото з інстаграму військового

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