Российские оккупанты в очередной раз совершили преступление против человечества – они нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Более 20 человек погибли в собственном доме, а более 70 – ранены. В то же время спасти удалось 39 человек, среди которых 6 – дети.

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Мама военного чудом выжила

Украинский военный Максим Омельяненко примчался из Бахмута в Днепр. В этом доме была его мама, чудом выжившая.

Через 4 часа после взрыва, летя из Бахмута в Днепр, на этом видео я узнаю, что, скорее всего, чудом мама выжила, на кусочке кухни, единственном уцелевшем месте моей квартиры на 9 этаже, прижата плитой,

– рассказывает военный.

В сети он распространил фото со своей мамой, которая находится в больнице.



Максим вместе с мамой / Фото из инстаграма военного

Военный опубликовал кадры с мамой: смотрите видео

Что известно о теракте России в Днепре