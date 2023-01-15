Российские оккупанты в очередной раз совершили преступление против человечества – они нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Более 20 человек погибли в собственном доме, а более 70 – ранены. В то же время спасти удалось 39 человек, среди которых 6 – дети.
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Мама военного чудом выжила
Украинский военный Максим Омельяненко примчался из Бахмута в Днепр. В этом доме была его мама, чудом выжившая.
Через 4 часа после взрыва, летя из Бахмута в Днепр, на этом видео я узнаю, что, скорее всего, чудом мама выжила, на кусочке кухни, единственном уцелевшем месте моей квартиры на 9 этаже, прижата плитой,
– рассказывает военный.
В сети он распространил фото со своей мамой, которая находится в больнице.
Максим вместе с мамой / Фото из инстаграма военного
Военный опубликовал кадры с мамой: смотрите видео
Что известно о теракте России в Днепре
- В 13:15 сообщили, что число погибших возросло до 23 человек. Спасти удалось 39 человек. Получили уже 43 сообщения о пропавших без вести. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
- Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВ Алексей Григорук рассказал о состоянии пострадавших.
- По его информации, 73 человека получили ранения, 34 находятся в больнице, 4 человека - в реанимации. Среди раненых 13 детей, одна девочка в тяжелом состоянии. Ее прооперировали, у нее перелом бедра.
- Все больницы, где находятся пострадавшие, снабжены лекарствами и всем необходимым для оказания неотложной помощи, отметил он.