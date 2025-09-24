Увечері 21 вересня в анексований Крим завітала "бавовна". Внаслідок атаки безпілотниками пошкоджено 5-зірковий пансіонат "Форос Терлецький".

Також відомо, що під час удару ресторан був зачинений на спецобслуговування. Очевидно, там перебували "поважні гості". В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук припустив, кого вдалося ліквідувати у "Форосі".

Хто ж міг бути у готелі на момент удару?

Братчук зазначив, що не хотів би повторювати версію щодо гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, адже вона дуже слизька й конспірологічна. До того ж не цікаво запускати потужні засоби ураження для того, щоб уполювати колаборанта.

Нагадаємо, що є припущення, що під час атаки безпілотників Сальдо міг перебувати у санаторії "Форос".

Є певна інформація про те, що у цих закладах могли бути військові Росії, які займаються питанням побудови ешелонованої протиповітряної оборони країни-агресора – це одна з версій,

– мовив речник УДА.

На сьогодні ця інформація офіційно не підтверджена, але точно відомо, що ресторан було зачинено для спецобслуговування. Спочатку говорили про одного пораненого охоронця, потім троє загиблих та 16 поранених.

Де вони всі, так ніхто й не показав. Підкинули нам роботи – шукати некрологи по Росії, щоб з'ясувати, кого ліквідували,

– зауважив Братчук.

Коли росіяни почали говорити, що прилетіло в школу, забули сказати, що той пансіонат, куди насправді прилетіло, розташований навпроти цієї школи. Цей удар став для росіян неочікуваним. Системи протиповітряної оборони, як завжди, не спрацювали.

Можливо, це такий пробний м'ячик для того, щоб створити, зокрема, на півдні нашого тимчасового повного Криму буферну зону, щоб продовжувати процес деокупації українського Криму, який триває постійно. Об'єкт Форос – це черговий доказ того, що Росія не може себе захистити.

Наслідки останніх атак Сил оборони по Криму