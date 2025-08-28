Укр Рус
24 Канал Новини України Прямо в їхнє вікно влучила ракета: хлопчик розповів про долю родини свого однокласника з Києва
28 серпня, 13:18
2

Прямо в їхнє вікно влучила ракета: хлопчик розповів про долю родини свого однокласника з Києва

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У результаті російського удару по Дарницькому району Києва була зруйнована частина п'ятиповерхового будинку, де ракета влучила прямо у вікно квартири однокласника 12-річного хлопчика.
  • Родина однокласника досі чекає офіційних повідомлень про долю батька, а сам хлопчик допомагав евакуювати мешканців з підвалу.

Після моторошного російського удару по Дарницькому району Києва 28 серпня 2025 року постраждали діти. 12-річний хлопчик поділився страшною історією про свого однокласника, чий будинок було зруйновано, а батька, імовірно, вбито.

Він плакав, і я намагався його підтримати, як міг. Про історію свого однокласника хлопчик розповів журналістам "Київ24", передає 24 Канал.

Дивіться також Жахлива ніч у Києві: кадри наслідків цинічної атаки росіян по столиці 

Що відомо про трагічну долю маленького киянина?

За словами хлопчика, ракета влучила прямо у вікно квартири його друга, який мешкав на 5 поверсі. Сам однокласник не постраждав, але, ймовірно, його батько загинув. 

Родина досі чекає офіційних повідомлень від ДСНС щодо долі чоловіка.

Вони не могли вилізти з підвалу, бо було все завалено. Мій друг допомагав бабусям вийти з підвалу та піти в найближче безпечне укриття,
– розповідав хлопчик про його однолітка. 

Хлопчик каже, що всіляко намагався підтримати друга, запевняючи, що його батько може повернутися, але той був у відчаї. Родина планує покинути Київ і переїхати до іншого міста.

12-річний мешканець Києва поділився з журналістами трагічною історією свого ліпшого друга / відео "Київ24"

Які наслідки ворожої атаки на Дарницький район столиці?