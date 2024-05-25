Загиблі в "Епіцентрі" були працівниками гіпермаркету, – ОВА про удар по Харкову

Росіяни вдарили бомбами по "Епіцентру", де перебувало до 200 відвідувачів. Наразі відомо про двох загиблих. В ОВА розповіли, ким були жертви чергового злочину окупантів.

Голова ОВА Олег Синєгубов у коментарі ЗМІ повідомив, що внаслідок атаки на будівельний гіпермаркет у Харкові загинули його співробітники.

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Росіяни підло вдарили по ТЦ "Епіцентр"

Чиновник розповів, що досі частина співробітників "Епіцентру" не виходить на зв'язок. Тому вони наразі вважаються зниклими безвісти.

Також частина відвідувачів могла перебувати у гіпермаркеті на момент удару. За словами мера міста Ігоря Терехова, у ТЦ було до 200 людей. Синєгубов уточнив, що половина відвідувачів відреагувала на сигнал повітряної тривоги і встигла вийти з будівлі. Водночас, попередньо, приблизно 100 людей могли перебувати всередині.

Міський голова Терехов вважає, що окупанти цілеспрямовано атакували "Епіцентр".

Про це свідчать і російські пабліки, які публікують кадри з місця трагедії у Харкові. Росіяни брешуть, що, мовляв, в "Епіцентрі" розміщена була військова техніка і не було цивільних.

Зазначимо, що окрім 2 загиблих, відомо про щонайменше 35 поранених. Кількість постраждалих може зрости.

На місці працюють більше ніж 120 людей з ДСНС і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.

Кількість людей в "Епіцентрі" рахуватимуть по відео з камер

За словами речника міської прокуратури Дмитра Чубенка, прокурори вже вилучили сервери з камер спостереження у торгівельному центрі. Це потрібно для того, аби дізнатися точну кількість людей, які перебували всередині гіпермаркету на момент влучання авіабомби.

Наразі правоохоронці отримали щонайменше 10 заяв від родичів людей, які перебували у будівлі ТЦ.

Слід зауважити, що "Епіцентру" росіяни вдарили керованими авіабомбами, а саме двома авіаційними снарядами УМПБ Д-30.

Нагадаємо, що на місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Гасіння полум'я дається важко через значну кількість легкозаймистих матеріалів та можливе подальше розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Крім того, існує загроза повторних ворожих обстрілів.