В окупованому Криму росіяни втратили унікальне супутникове обладнання. Йдеться про радіолокаційний комплекс, антену радіотелескопа РТ-70, систему супутникової навігації "ГЛОНАСС", радарні станції зі складу системи ППО С-400.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Які наслідки останніх ударів по Криму?

У Криму росіяни ще з 2014 року розмістили дуже багато різноманітних систем ППО.

"Скільки там стоїть радіолокаційних засобів, мабуть, й самі росіяни вам не скажуть. Тому що постійний рух, постійна підтримка ешелону", – зауважив Плетенчук.

Техніку, по якій припали останні удари, росіяни використовували для прикриття військових баз на території Криму, Кримського мосту та іншої військової інфраструктури.

Окрім того, ППО також прикривала Новоросійськ у Росії, де базується Чорноморський флот окупантів.

У будь-якому разі проріджувати цю щільність – це завдання номер один. Тому що поки є щільне ППО, виконувати якісь інші місії доволі складно. Тому абсолютно зрозуміла стратегія і тактика. Росіяни, звісно, завжди намагаються компенсувати ці втрати,

– розповів Плетенчук.

Але зробити це росіянам обійдеться дуже дорого та складно, адже знищена техніка – унікальна.

Зокрема, радіотелескоп РТ-70, який був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування взагалі.

