Уночі 17 серпня дрони атакували Воронезьку область. Під ударом опинилася залізнична станція "Лиски".

Внаслідок падіння уламків БпЛА на станції "Лиски" затримуються 14 потягів далекого спрямування. Поранення нібито зазнав монтер колії залізничної станції, його госпіталізовано, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Лиски?

У мережі поширили відео, на якому зафіксований момент удару по залізниці у Воронезькій області.

Приліт по "Лисках": дивіться відео

Зауважимо, що "Лиски" розташовані на Південно-Східній залізниці. Вони є великою вузловою станцією, через яку проходять важливі напрямки на Москву, Ростов-на-Дону, Харків, Донецьк. Станція має вантажні парки, депо, локомотивне господарство. Це один із головних транспортних вузлів регіону.

До слова, 16 серпня ГУР атакувало окупантів у Мелітополі. Внаслідок успішної операції було ліквідовано щонайменше 6 російських загарбників. Їх Кремль перекидав на Запорізький напрямок. Також знищено ворожий склад з боєприпасами.