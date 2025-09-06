Вночі 5 вересня під ударами українських дронів опинився Рязанський нафтопереробний завод в Росії. Атаку на один з чотирьох найбільших російських НПЗ підтвердив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр". Це дійсно болючий удар по російських потужностях.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, який саме ефект дають атаки по нафтовій галузі противника. Також українські сили 5 вересня завдали удару по великій нафтобазі в окупованому Луганську.

До теми Атакували Рязанський НПЗ, важливий склад та інше: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

До чого призвела атака по Рязанському НПЗ?

Світан пояснив, що удар був здійснений по установці первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, яка мала потужність приблизно 6 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом проєктна потужність Рязанського НПЗ складає 17,1 мільйона тонн нафти на рік.

Зараз в Росії, за його словами, перевантажені майже все нафтопроводи. Зокрема, "Дружба", Новоросійський, Усть-Лузький та Приморський. Саме ці нафтопроводи дають можливість росіянам скидати надлишки нафти.

Якщо їх перерубати, то росіянам буде нема куди подіти свою нафту і вони почнуть закривати нафтові свердловини. А для розконсервування них потрібно кілька років,

– наголосив військовий експерт.

Після удару по Рязанському НПЗ у серпні, росіяни намагалися його відновити, але цей процес не такий швидкий, як хотілося б противнику, і не такий довгий, як потрібно Україні. Не дуже зруйноване виробництво можна відновити за 3 – 4 тижні. А реальніше, як наголосив полковник ЗСУ в запасі, – впродовж трьох місяців відбувається його повне відновлення.

Тому потрібно завдавати ударів по російських НПЗ раз на квартал, а краще – раз на місяць, щоб не давати росіянам можливості відновитися,

– підкреслив він.

Подальші удари по російських НПЗ матимуть серйозні наслідки, які відчуються на лінії боєзіткнення, та вони можуть призвести до розвалу Росії.

Якщо "Мадяр" продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах і його ніхто не зупинить, то до кінця 2025 року у росіян не залишиться нафтової галузі. А це означає, що у них не буде грошей для підтримки наступальних операцій на фронті. Також армія потребує багато палива,

– відзначив Роман Світан.

Економіка Росії може витримати ще рік на друкуванні грошей, а далі, як зауважив військовий експерт, почнеться розвал країни-агресорки, тому що без наявності у Кремля нафтодоларів він не зможе утримати цілісність Росії. І це механізм перемоги України.

Яка важливість "Луганської нафтобази", що була уражена дронами?

Також 5 серпня було завдано удару по "Луганській нафтобазі". За словами полковника ЗСУ в запасі, було уражено резерв, який потрібний росіянам для другої хвилі наступальних дій.

Техніка зараз вийшла на лінію боєзіткнення і їй потрібно паливо, яке росіяни перерозподілили по певних запасниках. Один з них – "Луганська нафтобаза", куди ворог закачав достатню кількість палива. Тому такі нафтобази, впевнений Світан, потрібно ліквідовувати, адже це приносить позитивний ефект.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?