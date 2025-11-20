"Кров застигла в жилах": у якому стані зараз хлопець, якого дістали з-під завалів у Тернополі

У ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю. Одним із постраждалих став 20-річний Богдан – хлопця дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

У якому стані зараз 20-річний Богдан?

Двоюрідна сестра Богдана Маріанна Соловенюк розповіла, що зараз хлопець перебуває в реанімації: його стан важкий, але стабільний.

Наразі повну інформацію медики наразі надати не можуть, оскільки лікарня перезавантажена і не має можливості провести всі необхідні дослідження.

Попередньо, ми знаємо про забої внутрішніх органів, переломи кінцівок. Також у Богдана пошкоджені очі через те, що будівельник пісок засипав очі,

– додала сестра постраждалого.

Після того як хлопця дістали з-під завалів, лікарі намагалися зробити все, щоб вивести його з критичного переохолодження.

Як нам сказали лікарі, в нього буквально застигла кров у жилах,

– розповіла Маріанна.

Російський удар по Тернополю: коротко