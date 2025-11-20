"Кров застигла в жилах": у якому стані зараз хлопець, якого дістали з-під завалів у Тернополі
- 20-річний Богдан, постраждалий від російського удару по Тернополю, перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані.
- У хлопця забої внутрішніх органів, переломи кінцівок, а також пошкоджені очі через потрапляння будівельного піску.
У ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю. Одним із постраждалих став 20-річний Богдан – хлопця дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
У якому стані зараз 20-річний Богдан?
Двоюрідна сестра Богдана Маріанна Соловенюк розповіла, що зараз хлопець перебуває в реанімації: його стан важкий, але стабільний.
Наразі повну інформацію медики наразі надати не можуть, оскільки лікарня перезавантажена і не має можливості провести всі необхідні дослідження.
Попередньо, ми знаємо про забої внутрішніх органів, переломи кінцівок. Також у Богдана пошкоджені очі через те, що будівельник пісок засипав очі,
– додала сестра постраждалого.
Після того як хлопця дістали з-під завалів, лікарі намагалися зробити все, щоб вивести його з критичного переохолодження.
Як нам сказали лікарі, в нього буквально застигла кров у жилах,
– розповіла Маріанна.
Російський удар по Тернополю: коротко
Під ранок 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у багатоквартирні житлові будинки в місті влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Пошукова операція не припинялась навіть вночі – працівники ДСНС розібрали 700 квадратних метрів завалів та вивезли 230 кубічних метрів зруйнованих конструкцій.
Внаслідок атаки відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими.