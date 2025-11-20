Укр Рус
20 листопада, 16:54
"Кров застигла в жилах": у якому стані зараз хлопець, якого дістали з-під завалів у Тернополі

Поліна Буянова
Основні тези
  • 20-річний Богдан, постраждалий від російського удару по Тернополю, перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані.
  • У хлопця забої внутрішніх органів, переломи кінцівок, а також пошкоджені очі через потрапляння будівельного піску.

У ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю. Одним із постраждалих став 20-річний Богдан – хлопця дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

У якому стані зараз 20-річний Богдан?

Двоюрідна сестра Богдана Маріанна Соловенюк розповіла, що зараз хлопець перебуває в реанімації: його стан важкий, але стабільний. 

Наразі повну інформацію медики наразі надати не можуть, оскільки лікарня перезавантажена і не має можливості провести всі необхідні дослідження.

Попередньо, ми знаємо про забої внутрішніх органів, переломи кінцівок. Також у Богдана пошкоджені очі через те, що будівельник пісок засипав очі, 
– додала сестра постраждалого.

Після того як хлопця дістали з-під завалів, лікарі намагалися зробити все, щоб вивести його з критичного переохолодження.

Як нам сказали лікарі, в нього буквально застигла кров у жилах, 
– розповіла Маріанна.

Російський удар по Тернополю: коротко

  • Під ранок 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у багатоквартирні житлові будинки в місті влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації.
     

  • Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Пошукова операція не припинялась навіть вночі – працівники ДСНС розібрали 700 квадратних метрів завалів та вивезли 230 кубічних метрів зруйнованих конструкцій.
     

  • Внаслідок атаки відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими.