Україна зменшила удари ATACMS по Росії, – в NYT вказали на 2 основні причини

У листопаді 2024 року Джо Байден нарешті дозволив Україні використовувати ATACMS по Росії. Київ скористався можливістю і завдав кілька успішних ударів по території країни-агресорки. Втім, зараз спостерігається тенденція на зменшення кількості застосування далекобійних ракет по Росії.

Навесні цього року США передали Києву близько 500 ракет ATACMS. Втім, на той момент українські військові могли їх використовувати лише по цілях на окупованих територіях, зокрема у Криму, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Чому Україна змушена обережно використовувати ATACMS

На момент отримання дозволу бити вглиб Росії в Україні залишалися лише десятки таких ракет. Ймовірно, близько 50-ти.

Як розповіли виданню двоє американських посадовців, у Білого дому не було можливості поставити Києву нові ATACMS, адже вони вже були розподілені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

З огляду на дані міноборони Росії та російських військових блогерів, NYT підрахувало, що Україна, отримавши дозвіл на удари вглиб ворожої держави, використала ще щонайменше 31 ракету ATACMS та 14 Storm Shadows.

Зверніть увагу! Найбільш успішним був удар Storm Shadows по командному пункті на Курщині. Наступного дня Росія вдарила по Дніпру новою балістикою "Орешник".

27 листопада очільник російського генштабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб "обговорити занепокоєння ескалацією". Після цієї розмови Україна упродовж двох тижнів не запускала ATACMS і Storm Shadows.

Аналітики припускають, що Київ міг зменшити кількість ударів по Росії далекобійними ракетами, бо вже спрямував їх на російські об’єкти, які давно хотів уразити. І зараз, з огляду на те, що снарядів залишилося небагато, намагається використовувати їх помірковано.

За словами адмірала Роба Бауера, українські атаки на військових заводів і складів у Росії із допомогою ATACMS завдали значної шкоди. Тому Москва перенесла багато об'єктів подалі від фронту.

Слід зауважити, що новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Байдена дозволити Україні бити вглиб Росії. Це також могло вплинути на рішення Києва економити ракети, оскільки навряд чи республіканець планує у майбутньому поповнити його запаси.