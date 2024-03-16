Атаки дронів зупинили 3 нафтозаводи в Росії: наскільки це критично для ворога

Українські безпілотники пошкодили 12% нафтопереробних заводів Росії. Через це виник дефіцит пального та різко збільшилися ціни на бензин. Тож Кремль був змушений запровадити ембарго на експорт нафтопродуктів на пів року.

Яких збитків Росії завдають удари безпілотників по нафтозаводах, розповів 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він наголосив, що НПЗ, які працюють на забезпечення російської армії, є законними цілями Збройних Сил України.

Важливо Знищити всю нафтопереробну галузь Росії реально, – Світан назвав умову

Яких збитків зазнала нафтопереробна галузь

Російські НПЗ, які були атаковані в лютому, повернулися до роботи у березні. За даними Bloomberg, на сьогодні досі не працюють 12% потужностей Росії. На території країни-агресора близько 30 великих нафтопереробних заводів, тобто 12% – це понад три НПЗ, які повністю припинили свою роботу.

Результатом перероблювання нафти є вироблення світлих нафтопродуктів: дизельне пальне й бензин. Загальний обсяг виробництва дизельного пального у Росії майже вдвічі більший за потреби внутрішнього ринку.

Тобто, росіяни виробляють дизелю приблизно на 50 відсотків більше, ніж споживають. Бензину внутрішній ринок споживає до 92 – 93% від того, скільки виготовляють на російських НПЗ.

Яскравим наслідком атак на російські нафтозаводи є введення ембарго на експорт нафтопродуктів за межі країни на пів року у зв'язку з різким підвищенням цін. Ймовірно, за 6 місяців росіяни планують повністю відновити виробництво для забезпечення внутрішніх потреб,

– зазначив економіст.

Завдяки ударам українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії переробка нафти скоротилася приблизно на 300 – 350 тисяч барелів на добу. Проте збитків нафтопереробна галузь країни-агресора зазнала ще й завдяки санкціям Заходу.

У 2021 році загальний обсяг середньодобової переробки нафти на російських НПЗ був 9,4 мільйона барелів. Після введення санкцій, показник знизився до 5,6 мільйона барелів. Зараз атаки безпілотників зменшили до 5,1 мільйона барелів.

Ось вам наслідок санкційних обмежень. Щоб ніхто не говорив, що санкції не впливають на російську нафтопереробну галузь. Впливають, з 9,4 до 5,6 мільйона,

– мовив Пендзин.

Чи можуть росіяни забезпечувати паливом військову техніку

Майже вся військова техніка окупаційної армії їздить на дизелі, якого НПЗ виготовляють вдосталь. Однак дизельне пальне також використовують для аграрної техніки.

Зараз починаються весняно-польові роботи, тому попит на дизель буде також високий,

– зауважив економіст.

У Росії є так звані обов'язкові аукціони щодо продажу дизеля для потреб внутрішнього ринку. Паралельно із введенням ембарго на експорт російського бензину за кордон, було різко збільшено загальний обсяг обов'язкового продажу на внутрішній ринок, аби не створювати дефіцит для сільськогосподарських товаровиробників. Відповідно зменшується експортний потенціал країни-агресора по дизелю.

У середньому Росія протягом року отримує від продажу сирої нафти до 200 мільярдів доларів. Від продажу нафтопродуктів Росія отримувала від 30 до 50 мільярдів доларів.

Це фантастичні гроші. Якщо вони зменшують загальний обсяг продажу нафтопродуктів, чи бензину, чи дизелю, то ця цифра зменшується й у російський бюджет, який фінансує війну в Україні, потрапляє менше грошей,

– зазначив Пендзин.

На 2024 рік у російському бюджеті 120 мільярдів доларів виділено на потреби так званої "сво". Для того, щоб знайти ці гроші, зараз росіяни звернулися до китайців з проханням надати кредит.

Попередні два роки росіянам заборонили виходити на світові фінансові ринки, тому вони покривали дефіцит за рахунок фонду добробуту. Росія використала практично всю ліквідну частину, тому зараз їй терміново потрібно шукати ліквідні гроші для того, щоб перекривати дефіцит. Кремль нічого кращого не вигадав, аніж як підвищувати податки у країни.

Україна атакує російські НПЗ