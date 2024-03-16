Атаки дронов остановили 3 нефтезавода в России: насколько это критично для врага

Украинские беспилотники повредили 12% нефтеперерабатывающих заводов России. Из-за этого возник дефицит топлива и резко увеличились цены на бензин. Поэтому Кремль был вынужден ввести эмбарго на экспорт нефтепродуктов на полгода.

Какой ущерб России наносят удары беспилотников по нефтезаводам, рассказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что НПЗ, которые работают на обеспечение российской армии, являются законными целями Вооруженных Сил Украины.

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Какие убытки понесла нефтеперерабатывающая отрасль

Российские НПЗ, которые были атакованы в феврале, вернулись к работе в марте. По данным Bloomberg, на сегодня до сих пор не работают 12% мощностей России. На территории страны-агрессора около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов, то есть 12% – это более трех НПЗ, которые полностью прекратили свою работу.

Результатом переработки нефти является выработка светлых нефтепродуктов: дизельное топливо и бензин. Общий объем производства дизельного топлива в России почти вдвое больше потребностей внутреннего рынка.

То есть, россияне производят дизеля примерно на 50 процентов больше, чем потребляют. Бензина внутренний рынок потребляет до 92 – 93% от того, сколько изготавливают на российских НПЗ.

Ярким следствием атак на российские нефтезаводы является введение эмбарго на экспорт нефтепродуктов за пределы страны на полгода в связи с резким повышением цен. Вероятно, за 6 месяцев россияне планируют полностью восстановить производство для обеспечения внутренних потребностей,

– отметил экономист.

Благодаря ударам украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России переработка нефти сократилась примерно на 300 – 350 тысяч баррелей в сутки. Однако убытки нефтеперерабатывающая отрасль страны-агрессора понесла еще и благодаря санкциям Запада.

В 2021 году общий объем среднесуточной переработки нефти на российских НПЗ был 9,4 миллиона баррелей. После введения санкций, показатель снизился до 5,6 миллиона баррелей. Сейчас атаки беспилотников уменьшили до 5,1 миллиона баррелей.

Вот вам следствие санкционных ограничений. Чтобы никто не говорил, что санкции не влияют на российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Влияют, с 9,4 до 5,6 миллиона,

– сказал Пендзин.

Могут ли россияне обеспечивать топливом военную технику

Почти вся военная техника оккупационной армии ездит на дизеле, которого НПЗ изготавливают вдоволь. Однако дизельное топливо также используют для аграрной техники.

Сейчас начинаются весенне-полевые работы, поэтому спрос на дизель будет также высок,

– отметил экономист.

В России есть так называемые обязательные аукционы по продаже дизеля для нужд внутреннего рынка. Параллельно с введением эмбарго на экспорт российского бензина за границу, был резко увеличен общий объем обязательной продажи на внутренний рынок, чтобы не создавать дефицит для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответственно уменьшается экспортный потенциал страны-агрессора по дизелю.

В среднем Россия в течение года получает от продажи сырой нефти до 200 миллиардов долларов. От продажи нефтепродуктов Россия получала от 30 до 50 миллиардов долларов.

Это фантастические деньги. Если они уменьшают общий объем продаж нефтепродуктов, или бензина, или дизеля, то эта цифра уменьшается и в российский бюджет, который финансирует войну в Украине, попадает меньше денег,

– отметил Пендзин.

На 2024 год в российском бюджете 120 миллиардов долларов выделено на нужды так называемой "сво". Для того чтобы найти эти деньги, сейчас россияне обратились к китайцам с просьбой предоставить кредит.

Предыдущие два года россиянам запретили выходить на мировые финансовые рынки, поэтому они покрывали дефицит за счет фонда благосостояния. Россия использовала практически всю ликвидную часть, поэтому сейчас ей срочно нужно искать ликвидные деньги для того, чтобы перекрывать дефицит. Кремль ничего лучшего не придумал, чем как повышать налоги у страны.

Украина атакует российские НПЗ