Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що такі удари – це продовження "санкцій Малюка".

До теми Понад 1000 кілометрів від Харкова: де на карті нафтобаза "Лукойл", яку атакували дрони

Вибивання нафтопереробних потужностей ворога може створити проблеми для окупантів. Їм потрібен авіаційний керосин та дизель.

Не буде дизеля та авіаційного керосину – російська армія "засохне". У них "плече постачання" – десь 500 кілометрів. Проблеми з дизелем та авіаційним керосином унеможливить виконання бойових завдань,

– сказав Світан.

Створити суттєві проблеми цілком реально

Як наголосив Світан, одне із головних завдань СБУ – знищити нафтопереробну галузь Росії. Паралельно Головне управління розвідки вибиває військові можливості окупантів – б'є по кораблях та військових аеродромах. Це може суттєво вплинути на російську армію.

Важливо, що Україна зараз має можливість використовувати ударні дрони на 1000 кілометрів. Найімовірніше, це питання часу, коли будуть безпілотники і на більші дальності. Тоді вже можна буде знищувати і заводи, які розташовані біля Уралу.

Виходячи з цього, можна говорити, що цього року спецслужби цілком можуть вирішити завдання з виведення з ладу більшої частини нафтопереробних заводів, терміналів, різних нафтобаз принаймні у західній частині Росії. Знищити нафтопереробну галузь Росії реально,

– зазначив Світан.

На території Росії розташовано близько 30 великих нафтопереробних заводів. Ще близько 80 – дещо менших. Також близько десятка будується. До кінця року цілком можливо створити їм величезні проблеми з паливом.

Удари по російських НПЗ: коротко