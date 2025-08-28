Напередодні зими 2025 року Кремль, ймовірно, відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти прагнуть послабити спротив російській агресії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 27 серпня. Також ситуацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

Що відомо про відновлення атак по енергетиці?

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 серпня російська армія запустила 95 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди тимчасово окупованого Криму. ППО збила та подавила 74 дрони на півночі, півдні та сході країни. Натомість влучання 21 безпілотника зафіксовано на 9 локаціях.

Володимир Зеленський повідомив, що ворожі удари спричинили відключення електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях, унаслідок чого понад 100 000 домогосподарств залишилися без світла.

Водночас у Міністерстві енергетики України уточнили – атака пошкодила важливу електричну підстанцію в місті Суми та об'єкти газотранспортної інфраструктури в Полтавській області.

Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики Росії з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону,

– наголосили у відомстві.

Також у ДТЕК заявили, що противник зруйнував будівлю збагачувальної фабрики на Донеччині – робота підприємства паралізована, а обладнання серйозно пошкоджене.

На фронті складні бої тривають. Але про здатність росіян обвалити фронт – не йдеться… На жаль, Росія продовжує атаки з повітря по цивільній інфраструктурі. У цьому їхня тактика війни не змінюється,

– написав очільник ЦПД.

Коваленко також додав, що залежність росіян від Китаю поглиблюється. Він назвав "спробою самозбереження" бажання Володимира Путіна замінити низку еліт, які хочуть завершення війни, на лояльних учасників війни.

Росія атакувала Україну 27 серпня: що відомо