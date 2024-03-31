Регулярні атаки на енергосистему: Рябцев оцінив наслідки від обстрілів

Останніми тижнями російські окупанти активізували ракетні та дронові атаки. Вони намагаються бити по електростанціях, які неможливо захистити від масованих ударів. Ворог регулярно б'є по однакових місцях. У такому режимі буде складно все відновити.

Тому, як розповів 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, якомога більше об'єктів розподіленої генерації мають запрацювати в Україні в міжсезоння. Це запорука продовження надійної стабільної роботи об'єднаної енергосистеми й нормального проходження наступного опалювального сезону.

Не пропустіть Якими будуть тарифи на світло, воду та газ з 1 квітня

Працюють резервні схеми енергопостачання

Під час нещодавньої атаки російські "Шахеди" пошкодили трансформаторне обладнання на Одещині. Його немає на складах жодних операторів системи розподілу чи передачі, тому спорядження замовлятимуть за кордоном. Відновлення займе певний час.

Зараз залучаються резервні схеми, але вони не можуть забезпечити надійне постачання електроенергії у пікові години. Тому в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та кількох інших областях Укренерго та Обленерго іноді запроваджують аварійні вимкнення.

Як зазначив експерт з енергетичних питань, це робиться для того, аби розвантажити систему ввечері. Поки аварійні вимкнення не тривалі, але у липні – серпні, коли буде пік енергоспоживання через роботу кондиціонерів, може не вистачити обхідних шляхів постачання електроенергії.

Влітку ситуація може бути складнішою

Тому, як пояснив Рябцев, потрібно буде відновлювати постійні схеми енергопостачання, а для цього потрібне обладнання, час, кошти та людські ресурси, що усе встановити. Тому ситуація доволі тривожна й не слід сподіватися на сонце, починаючи роботи восени.

Не мій погляд, не варто применшувати цю тривожність, як це, на жаль, робить Міненерго, яке поширює надто заспокійливу інформацію: "Все добре, не хвилюйтеся". Звісно, не хвилюйтеся. Але така заспокійлива інформація може негативним чином вплинути на органи місцевого самоврядування,

– наголосив Геннадій Рябцев.

Вони можуть подумати, що всі ресурси виділять та зроблять роботу за них. Утім, якщо не виникне ініціативи у територіальних громадах, то будуть проблеми з енергопостачанням в наступний опалювальний сезон. Насамперед з тепловою енергією, електричної вистачить.

Важливо Вибухи лунали на Одещині та Львівщині: що відомо про комбіновану атаку 31 березня

Уже зараз необхідно замовляти станції, які можуть працювати на місцевих джерелах енергії. Також потрібно звертати увагу на природний газ, газовий конденсат, дизельне пальне, бензин, торф та вугілля.

Яка ситуація з енергетикою станом на 31 березня