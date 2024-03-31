Бьют туда, что невозможно защитить: эксперт по энергетике оценил последствия обстрелов

В последние недели российские оккупанты активизировали ракетные и дроновые атаки. Они пытаются бить по электростанциям, которые невозможно защитить от массированных ударов. Враг регулярно бьет по одинаковым местам. В таком режиме будет сложно все восстановить.

Поэтому, как рассказал 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, как можно больше объектов распределенной генерации должны заработать в Украине в межсезонье. Это залог продолжения надежной стабильной работы объединенной энергосистемы и нормального прохождения следующего отопительного сезона.

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Работают резервные схемы энергоснабжения

Во время недавней атаки российские "Шахеды" повредили трансформаторное оборудование в Одесской области. Его нет на складах никаких операторов системы распределения или передачи, поэтому снаряжение будут заказывать за рубежом. Восстановление займет определенное время.

Сейчас привлекаются резервные схемы, но они не могут обеспечить надежное снабжение электроэнергии в пиковые часы. Поэтому в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и нескольких других областях Укрэнерго и Облэнерго иногда вводят аварийные отключения.

Как отметил эксперт по энергетическим вопросам, это делается для того, чтобы разгрузить систему вечером. Пока аварийные отключения не длительные, но в июле – августе, когда будет пик энергопотребления из-за работы кондиционеров, может не хватить обходных путей поставки электроэнергии.

Летом ситуация может быть сложнее

Поэтому, как пояснил Рябцев, нужно будет восстанавливать постоянные схемы энергоснабжения, а для этого нужно оборудование, время, средства и человеческие ресурсы, что все установить. Ситуация довольно тревожная и не следует надеяться на солнце, начиная работы осенью.

Не мой взгляд, не стоит преуменьшать эту тревожность, как это, к сожалению, делает Минэнерго, которое распространяет слишком успокаивающую информацию: "Все хорошо, не волнуйтесь". Конечно, не волнуйтесь. Но такая успокаивающая информация может негативным образом повлиять на органы местного самоуправления,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Они могут подумать, что все ресурсы выделят и сделают работу за них. Впрочем, если не возникнет инициативы в территориальных общинах, то будут проблемы с энергоснабжением в следующий отопительный сезон. Прежде всего с тепловой энергией, электрической хватит.

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Уже сейчас необходимо заказывать станции, которые могут работать на местных источниках энергии. Также нужно обращать внимание на природный газ, газовый конденсат, дизельное топливо, бензин, торф и уголь.

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