Президент Зеленський зазначив, що у разі надання далекобійної зброї від США, ЗСУ зможуть завдавати удари вглиб Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.

Дивіться також Трамп повідомив Зеленському, що відкритий до надання зброї великої дальності, – WSJ

Що сказав Зеленський про далекобійну зброю від США?

Журналіст запитав в Зеленського, чи не відчуває він, що США не дають Україні зелене світло на використання американської зброї для ударів великої дальності по Росії.

Чесно кажучи, якщо матимемо таку зброю від США, ми її використаємо,

– відповів президент.

Він наголосив, що попри ненависть до росіян за війну та вбивства, українці – не терористи.

"Всі наші люди розуміють, що нам не треба атакувати цивільних. Ми знаємо правила цієї війни, ми атакуватимемо їхні військові обʼєкти. Але якщо вони влаштовуватимуть нам блекаути і якщо ми отримаємо зброю великої дальності, ми будемо атакувати їхню енергетику", – зазначив Зеленський.

Дивіться також Не Taurus чи Storm Shadow: яка європейська ракета є найбільш далекобійною – і хто її має

Удари по Росії