У Москві горів важливий завод: Черник сказав, коли у росіян почнуться проблеми на фронті

У ніч на 14 червня у Москві горіло провідне конструкторське бюро, яке виробляє винищувачі типу Су. "Бавовна" у самому "серці" Росії свідчить про те, що ворожа ППО є дуже недосконалою.

Таку думку у зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що конструкторське бюро "Сухого", яке вночі горіло, є направду стратегічним об'єктом. Це єдине підприємство в Росії, яке поки ще може розробляти якісь новітні зразки авіаційної техніки.

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У Москві горів провідний завод

Саме тут розробили такі комплекси Су-30, Су-35, Су-34 і найсучасніший у ворога – Су-57. Що важливо, два такі комплекси росіяни точно вже втратили, бо підтверджені їхні ушкодження.

Це дуже сильний іміджевий ляпас для Росії. Він матиме та й вже має наслідки на міжнародній арені. Росія втратила друге місце як виробника і продавця зброї. Думаю, що помаленьку за рік – другий, їм аби у п'ятірці утриматися,

– зауважив полковник запасу.

Скільки ще об'єктів в Росії треба знищити

Загалом ніч проти 14 червня виявилася вкрай неспокійною для росіян. У міноборони країни-агресорки заявили, що нібито перехопили та знищили 70 безпілотників над Ростовською областю і ще 17 над територією Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької та над Кримом. Та, на думку Черника, росіяни традиційно збрехали, що змогли стільки збити, адже є підтверджені вибухи. Зокрема, є інформація, що палали аеродроми, а також пошкодили НПЗ у Воронезькій області.

Україні вдалося масштабувати процес до такого рівня, який нам корисний. Щодо нафтопереробних заводів, то нам вдалося зачепити у межах до 15% їхнього потенціалу. Росія має десь до 30 великих заводів і до 50 менших. Також є певні нафтопереробні комплекси й за Уральським хребтом.

Однак ми вже випробували потужний безпілотний комплекс "Сокіл", який може сягати, як декларується, до 3300 кілометрів. Отже, якщо зможемо перетнути Уральський хребет, то це буде колосальний крок уперед.

"Якщо піднімемо коефіцієнт винищення хоча б до 50%, то і на лінії боєзіткнення можуть початися проблеми. Тому що техніку треба заправляти. Техніка "з'їдає" дуже багато палива. Скажімо, танк Т-90 за добу може "з'їсти" до однієї тони самого дизельного пального і до 100 кілограмів мастила. Це дуже правильний напрямок. Важливо його масштабувати й тримати на постійному рівні тональності", – підсумував полковник запасу.

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