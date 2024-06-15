В Москве горел важный завод: Черник сказал, когда у россиян начнутся проблемы на фронте

В ночь на 14 июня в Москве горело ведущее конструкторское бюро, которое производит истребители типа Су. "Хлопок" в самом "сердце" России свидетельствует о том, что вражеская ПВО очень несовершенна.

Такое мнение в сводке для 24 Канала высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что конструкторское бюро "Сухого", которое горело ночью, является действительно стратегическим объектом. Это единственное предприятие в России, которое пока еще может разрабатывать какие-то новейшие образцы авиационной техники.

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В Москве горел ведущий завод

Именно здесь разработали такие комплексы Су-30, Су-35, Су-34 и самый современный у врага – Су-57. Что важно, два таких комплекса россияне точно уже потеряли, потому что подтверждены их повреждения.

Это очень сильная имиджевая пощечина для России. Она будет иметь и уже имеет последствия на международной арене. Россия потеряла второе место как производителя и продавца оружия. Думаю, что потихоньку за год – второй, им лишь бы в пятерке удержаться,

– заметил полковник запаса.

Сколько еще объектов в России надо уничтожить

В целом ночь на 14 июня оказалась крайне неспокойной для россиян. В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы перехватили и уничтожили 70 беспилотников над Ростовской областью и еще 17 над территорией Белгородской, Волгоградской, Воронежской и над Крымом. Но, по мнению Черника, россияне традиционно солгали, что смогли столько сбить, ведь есть подтвержденные взрывы. В частности, есть информация, что пылали аэродромы, а также повредили НПЗ в Воронежской области.

Украине удалось масштабировать процесс до такого уровня, который нам полезен. Касательно нефтеперерабатывающих заводов, то нам удалось задеть в пределах до 15% их потенциала. Россия имеет где-то до 30 крупных заводов и до 50 меньших. Также есть определенные нефтеперерабатывающие комплексы и за Уральским хребтом.

Однако мы уже испытали мощный беспилотный комплекс "Сокол", который может достигать, как декларируется, до 3300 километров. Так что, если сможем пересечь Уральский хребет, то это будет колоссальный шаг вперед.

"Если поднимем коэффициент истребления хотя бы до 50%, то и на линии боестолкновения могут начаться проблемы. Потому что технику надо заправлять. Техника "съедает" очень много топлива. Скажем, танк Т-90 за сутки может "съесть" до одной тонны самого дизельного топлива и до 100 килограммов масла. Это очень правильное направление. Важно его масштабировать и держать на постоянном уровне тональности", – подытожил полковник запаса.

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