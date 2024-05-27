І війська не треба вводити, – політтехнолог про дозвіл бити по російській території

На Заході тривають дискусії про можливість України завдавати ударів по Росії іноземною зброєю. Ба більше, напередодні у Швеції заявили, що наша держава має право захист та на відповідь.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що ніяких письмових заборон на удари немає. Проте, ймовірно, існують усні домовленості, яких дотримується Україна.

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Чому Захід не дає дозволу бити по Росії

У домовленостях з партнерами можуть бути описані види зброї та можливість завдавати ними ударів. Наприклад, умовно бити крилатими й балістичними ракетами по Росії не можна, а артилерією дозволено. Такий розклад цілком ймовірний.

До того ж недавно була заява польського міністра, що у випадку застосування Росією ядерної зброї чи навіть шантажу нею, союзники знищать всю російську техніку та угруповання на окупованих територіях.

Уявіть собі, що у росіян зараз немає можливості запускати КАБи. Як би тоді змінилася ситуація. Адже наші бійці називають це однією з найбільших проблем,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що частина західних країн справді боїться ескалації, тому вони не готові надати дозвіл використовувати їхню зброю по Росії. Також можна припустити, що у воєнній доктрині Росії є пункт про застосування ядерної зброї у відповідь на ракетний удар по країні.

Навряд чи очільник Кремля на це наважиться, але є відчуття, що хтось із партнерів Владіміра Путіна тоді може відкрито почати передавати зброю Росії. Навіть санкції не стануть на заваді, адже диктатори не приймають поразок один одного,

– додав Борис Тизенгаузен.

Очевидно, що дозвіл на удари по Росії уже давно на часі, адже тоді Путін наважиться на ескалацію не тільки щодо України, але й інших європейських країн. Це лише відкриє нові можливості для агресора.

Навіщо заявляти про введення військ, якщо росіяни прорвуть кордон, якщо можна просто дозволити бити по Росії тим, що вже і так передають Україні,

– наголосив Тизенгаузен.

Ще один важливий момент полягає у зміні риторики самих українців щодо того, що відбувається. Раніше всі дякували Заходу за допомогу, а тепер дедалі частіше лунають слова про зволікання, зраду та перемогу коштом України.

Позиція Заходу щодо ударів по Росії