И войска не надо вводить, – политтехнолог о разрешении бить по российской территории

На Западе продолжаются дискуссии о возможности Украины наносить удары по России иностранным оружием. Более того, накануне в Швеции заявили, что наше государство имеет право на защиту и на ответ.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что никаких письменных запретов на удары нет. Однако, вероятно, существуют устные договоренности, которых придерживается Украина.

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Почему Запад не дает разрешения бить по России

В договоренностях с партнерами могут быть описаны виды оружия и возможность наносить ими удары. Например, условно бить крылатыми и баллистическими ракетами по России нельзя, а артиллерией разрешено. Такой расклад вполне вероятен.

К тому же недавно было заявление польского министра, что в случае применения Россией ядерного оружия или даже шантажа им, союзники уничтожат всю российскую технику и группировки на оккупированных территориях.

Представьте себе, что у россиян сейчас нет возможности запускать КАБы. Как бы тогда изменилась ситуация. Ведь наши бойцы называют это одной из самых больших проблем,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что часть западных стран действительно боится эскалации, поэтому они не готовы предоставить разрешение использовать их оружие по России. Также можно предположить, что в военной доктрине России есть пункт о применении ядерного оружия в ответ на ракетный удар по стране.

Вряд ли глава Кремля на это решится, но есть ощущение, что кто-то из партнеров Владимира Путина тогда может открыто начать передавать оружие России. Даже санкции не станут помехой, ведь диктаторы не принимают поражений друг друга,

– добавил Борис Тизенгаузен.

Очевидно, что разрешение на удары по России уже давно актуально, ведь тогда Путин решится на эскалацию не только в отношении Украины, но и других европейских стран. Это только откроет новые возможности для агрессора.

Зачем заявлять о введении войск, если россияне прорвут границу, если можно просто позволить бить по России тем, что уже и так передают Украине,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Еще один важный момент заключается в изменении риторики самих украинцев относительно того, что происходит. Раньше все благодарили Запад за помощь, а теперь все чаще звучат слова о промедлении, измене и победе за счет Украины.

Позиция Запада относительно ударов по России