Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что никаких письменных запретов на удары нет. Однако, вероятно, существуют устные договоренности, которых придерживается Украина.
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Почему Запад не дает разрешения бить по России
В договоренностях с партнерами могут быть описаны виды оружия и возможность наносить ими удары. Например, условно бить крылатыми и баллистическими ракетами по России нельзя, а артиллерией разрешено. Такой расклад вполне вероятен.
К тому же недавно было заявление польского министра, что в случае применения Россией ядерного оружия или даже шантажа им, союзники уничтожат всю российскую технику и группировки на оккупированных территориях.
Представьте себе, что у россиян сейчас нет возможности запускать КАБы. Как бы тогда изменилась ситуация. Ведь наши бойцы называют это одной из самых больших проблем,
– отметил политтехнолог.
Он добавил, что часть западных стран действительно боится эскалации, поэтому они не готовы предоставить разрешение использовать их оружие по России. Также можно предположить, что в военной доктрине России есть пункт о применении ядерного оружия в ответ на ракетный удар по стране.
Вряд ли глава Кремля на это решится, но есть ощущение, что кто-то из партнеров Владимира Путина тогда может открыто начать передавать оружие России. Даже санкции не станут помехой, ведь диктаторы не принимают поражений друг друга,
– добавил Борис Тизенгаузен.
Очевидно, что разрешение на удары по России уже давно актуально, ведь тогда Путин решится на эскалацию не только в отношении Украины, но и других европейских стран. Это только откроет новые возможности для агрессора.
Зачем заявлять о введении войск, если россияне прорвут границу, если можно просто позволить бить по России тем, что уже и так передают Украине,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Еще один важный момент заключается в изменении риторики самих украинцев относительно того, что происходит. Раньше все благодарили Запад за помощь, а теперь все чаще звучат слова о промедлении, измене и победе за счет Украины.
Позиция Запада относительно ударов по России
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Украине будут предоставлять столько оружия, сколько потребуется. В то же время официальный Киев сам будет решать, как и когда его использовать. Он отметил, что Россия бьет в глубину нашей страны, поэтому есть потребность в настоящей защите.
- Глава Минобороны Швеции высказал похожее мнение. По его словам, ответ на территорию агрессора является разрешенным всеми законами войны. Более того, Украина подвергается неоправданному и агрессивному вторжению, поэтому должна защищаться. Именно такая возможность предусмотрена в международном праве.
- Впрочем такую идею пока не поддерживают в США и некоторых других странах. Мнения американских чиновников по существенно этому расходятся. Это подтвердил и президент Украины. Он сказал, что в этом смысле пока никаких положительных сдвигов нет. Дискуссии о снятии запрета продолжаются уже 2 года.