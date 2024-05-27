Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що ніяких письмових заборон на удари немає. Проте, ймовірно, існують усні домовленості, яких дотримується Україна.

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Чому Захід не дає дозволу бити по Росії

У домовленостях з партнерами можуть бути описані види зброї та можливість завдавати ними ударів. Наприклад, умовно бити крилатими й балістичними ракетами по Росії не можна, а артилерією дозволено. Такий розклад цілком ймовірний.

До того ж недавно була заява польського міністра, що у випадку застосування Росією ядерної зброї чи навіть шантажу нею, союзники знищать всю російську техніку та угруповання на окупованих територіях.

Уявіть собі, що у росіян зараз немає можливості запускати КАБи. Як би тоді змінилася ситуація. Адже наші бійці називають це однією з найбільших проблем,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що частина західних країн справді боїться ескалації, тому вони не готові надати дозвіл використовувати їхню зброю по Росії. Також можна припустити, що у воєнній доктрині Росії є пункт про застосування ядерної зброї у відповідь на ракетний удар по країні.

Навряд чи очільник Кремля на це наважиться, але є відчуття, що хтось із партнерів Владіміра Путіна тоді може відкрито почати передавати зброю Росії. Навіть санкції не стануть на заваді, адже диктатори не приймають поразок один одного,

– додав Борис Тизенгаузен.

Очевидно, що дозвіл на удари по Росії уже давно на часі, адже тоді Путін наважиться на ескалацію не тільки щодо України, але й інших європейських країн. Це лише відкриє нові можливості для агресора.

Навіщо заявляти про введення військ, якщо росіяни прорвуть кордон, якщо можна просто дозволити бити по Росії тим, що вже і так передають Україні,

– наголосив Тизенгаузен.

Ще один важливий момент полягає у зміні риторики самих українців щодо того, що відбувається. Раніше всі дякували Заходу за допомогу, а тепер дедалі частіше лунають слова про зволікання, зраду та перемогу коштом України.

Позиція Заходу щодо ударів по Росії