Ці РЕБ на 99% українського виробництва. Про це 24 Каналу розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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"Ворог це оцінив"

Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що зараз нові технології відіграють велику роль у сучасній війні. Зокрема, РЕБи. Російські пабліки опублікували інформацію, що їхні війська не можуть протистояти ударам українських бійців на Курському напрямку, тому що їхній зв'язок та дрони впали. Була навіть озвучена версія, що в Україні був застосований нібито якийсь секретний РЕБ, поставлений від країн-партнерів.

Не можу про це багато розповідати. Лише скажу, що як і по всій території України, так і на території Курщини ми використовуємо РЕБ, який на 99% українського виробництва. Нема жодних сакральних РЕБів, які виготовлені на підприємствах НАТО, які нам передали для цієї операції,

– підкреслив він.

Українські розробники, конструктори формують та створюють як малий окопний РЕБ, який розміщується на техніці та прикриває її, так і РЕБ більшого масштабу, який закриває операцію такого рівня. Це стало можливим завдяки чіткій стратегії, тактиці та взаємодії між різними українськими підрозділами, які використовують ці засоби РЕБ, та іншими структурами.

"Ми розуміємо, що РЕБ може заважати і нам самим. Ми також використовуємо розвідувальні крила, FPV. Тому дуже важливо у цьому балансі заглушити ворога, завдати їм технічної шкоди, але водночас не заважати своїм. Тому це була така демонстрація, як наші хлопці можуть це робити. Як ми бачимо, ворог це помітив та оцінив", – додав експерт зі зв'язку.