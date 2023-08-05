Восени ЗСУ можуть вийти до Азовського узбережжя: огляд фронту від Світана

Чи не щодня російські окупанти на українському півострові Крим не дораховуються своїх військових об'єктів. Україна взяла Крим під активний вогневий контроль, і так буде аж до самого звільнення.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також він проаналізував перспективи просування ЗСУ до середини осені.

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Крим під вогневим контролем ЗСУ

Українські сили оборони кинули потужний виклик російському флоту. Днями було влучання в десантний корабель Оленегорський горняк, а вночі 5 серпня надводний безпілотник атакував у російський танкер SIG. Відповідальність за влучання взяли на себе Служба безпеки України та Військово-Морські Сили.

Також вчора була зафіксована потужна атака на Керченський міст, який згодом перекрили.

Полковник запасу зауважив, що удар по судну було нанесено дуже продумано, так, аби не вилилося пальне в море. Однак все ж воно було виведене з ладу, пошкоджене машинне відділення.

Вогневий контроль над Кримом є, як тільки ми почали працювати по Кримському мосту. Але вогневого контролю недостатньо тими силами засобами, які ми маємо,

– зауважив Світан.

Якби Україна мала на озброєнні тисячі далекобійних ракет, можна було б говорити про повний контроль над півостровом, а зараз відбуваються точкові удари. Але й вони завдають багато проблем росіянам, однак не перекривають повністю рух Кримом.

Наразі в України, імовірно, є десятки ракет Storm Shadow, а в Криму розташовано близько 150 військових об'єктів окупанта.

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ЗСУ рухаються на Півдні

За повідомленнями Міністерства оборони України, на Півдні ЗСУ прорвали подекуди першу лінію оборони ворога. Полковник запасу припустив, що до сезону осінніх дощів українські оборонці уже пройдуть до Азовського узбережжя.

Наразі Збройні сили України місцями пройшли мінні поля росіян, далі прогризати оборону буде дещо простіше. Наступним етапом стане руйнування інженерних споруд, які росіяни зводили протягом довгого часу. Зараз готується плацдарм для проходу основних сил, вважає військовий аналітик.

Україні необхідна ядерна зброя

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ядерну зброю, яку Україна свого часу віддала, їй буде важко виготовляти заново. Але існує реальний варіант отримати, за принципом НАТО, ядерне озброєння від іншої ядерної країни.

Світан переконаний, що саме НАТО може стати для України надійним захистом, зважаючи на програми ядерного обміну.

Зауважимо, що в НАТО лише 3 країни мають свою ядерну зброю: США, Франція та Велика Британія. Натомість ще 5 країн отримали ядерну зброю через програму обміну з США.

Нам потрібно до цього прагнути. Під час вступу до НАТО нам одразу варто подавати заявку на вступ до цієї програми і отримати ядерну зброю собі на майданчики. Відновити свій ядерний статус і тоді можна буде говорити про гарантії безпеки,

– наголосив військовий експерт.

Адже, поки Україна не матиме ядерної зброї і носіїв, про цілковиту безпеку говорити не можна.