Росіяни вигадали, як захистити свої НПЗ: чи справді це допоможе від ударів дронами
- Росія намагається захистити свої нафтопереробні заводи від українських дронів за допомогою металевих конструкцій.
- Україна розглядає можливість використання ракет для атак на російську енергетику, але для цього потрібна допомога партнерів із забезпечення далекобійною зброєю.
Українські дрони завдають потужних ударів по російських нафтопереробних заводах. Окупанти шукають способи, як захистити свою енергетику.
Стало відомо, що росіяни пробують вберегти свої НПЗ металевими конструкціями. Є припущення, що це може завадити ефективності українських безпілотників. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що, дійсно, є загроза погіршити роботу наших дронів.
Як росіяни намагаються захистити свої НПЗ?
Роман Світан вважає, що росіяни мали час, аби підготуватись обороняти свої нафтопереробні заводи від українських дронів. Вони обтягнули їх спеціальними сітками.
Наші спеціалісти знайшли спосіб, як подолати їх, але більшість сіток все ж перехопили безпілотники. Якби їх не було, то у росіян вже давно б не було НПЗ,
– сказав він.
Однак окупанти зрозуміли, що сітки вже не дуже допомагають, тому почали використовувати металеві конструкції, щоб захищати ними найважливіші ділянки нафтопереробних заводів.
Важливо! У результаті атак українських дронів, Росія втратила близько 38% потужностей первинного нафтоперероблення – це понад 380 тисяч тонн сировини на добу. Через масштабні пошкодження на НПЗ у країні виникла паливна криза, а дефіцит бензину на внутрішньому ринку досяг 20%.
Полковник запасу ЗСУ вважає, що, окрім дронів, Україна тепер має використовувати по російській енергетиці ракети, однак їх поки бракує.
Тому важливо, щоб партнери України надали Силам оборони власну далекобійну зброю для ударів по НПЗ Росії.
Продовжує атакувати російські НПЗ: що відомо
У ніч на 26 вересня 2025 року дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Там спалахнула пожежа. Горіло 30 квадратних метрів. Росіянам вдалось швидко справитись із полум'ям, але вже не перший удар по цьому заводі.
Дрони у ніч на 30 вересня завдали удару по нафтопереробному заводі у Волгограді. Місцева влада стверджує, що вдалось відбити атаку. Відомо, що внаслідок цього у кількох населених пунктах зникло електропостачання.
У Ярославлі 1 жовтня сталася пожежа. Відомо про займання на нафтопереробному заводі. Губернатор сказав, що ця ситуація начебто не пов'язана із роботою безпілотників.