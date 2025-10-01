Українські дрони завдають потужних ударів по російських нафтопереробних заводах. Окупанти шукають способи, як захистити свою енергетику.

Стало відомо, що росіяни пробують вберегти свої НПЗ металевими конструкціями. Є припущення, що це може завадити ефективності українських безпілотників. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що, дійсно, є загроза погіршити роботу наших дронів.

Як росіяни намагаються захистити свої НПЗ?

Роман Світан вважає, що росіяни мали час, аби підготуватись обороняти свої нафтопереробні заводи від українських дронів. Вони обтягнули їх спеціальними сітками.

Наші спеціалісти знайшли спосіб, як подолати їх, але більшість сіток все ж перехопили безпілотники. Якби їх не було, то у росіян вже давно б не було НПЗ,

– сказав він.

Однак окупанти зрозуміли, що сітки вже не дуже допомагають, тому почали використовувати металеві конструкції, щоб захищати ними найважливіші ділянки нафтопереробних заводів.

Важливо! У результаті атак українських дронів, Росія втратила близько 38% потужностей первинного нафтоперероблення – це понад 380 тисяч тонн сировини на добу. Через масштабні пошкодження на НПЗ у країні виникла паливна криза, а дефіцит бензину на внутрішньому ринку досяг 20%.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що, окрім дронів, Україна тепер має використовувати по російській енергетиці ракети, однак їх поки бракує.

Тому важливо, щоб партнери України надали Силам оборони власну далекобійну зброю для ударів по НПЗ Росії.

Продовжує атакувати російські НПЗ: що відомо