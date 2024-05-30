"Можуть занепокоїти Москву": США стурбовані атаками України на російські ядерні РЛС, – WP

Україна останнім часом збільшила удари по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. У Вашингтоні висловили побоювання стосовно подібної активізації.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела. Зазначається, що Сполучені Штати стурбовані тим, що подібні атаки "можуть серйозно занепокоїти Москву".

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Є чутливими місцями для Росії

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами нашої держави по об'єктах раннього попередження про балістичні ракети країни-агресорки. Вашингтон висловив Києву своє занепокоєння через дві спроби атакувати радіолокаційні станції.

Адже вони забезпечують звичайну протиповітряну оборону, а також попередження про ядерні пуски з боку Заходу, що відбулися минулого тижня. Повідомляється, що того разу принаймні один удар в Армавірі, на південному сході Краснодарського краю Росії, завдав певної шкоди.

Ці об'єкти не були задіяні у підтримці війни проти України, але вони є чутливими місцями, оскільки тепер Росія може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, а це може підірвати її здатність підтримувати ядерне стримування проти США,

– розповів американський посадовець.

Що кажуть в Україні

The Washington Post пише, що один український чиновник, ознайомлений із цим питанням запевнив, що Росія використовувала радіолокаційні станції для моніторингу діяльності українських військових, зокрема, використання Києвом безпілотників та ракет.

За даними видання, він також підтвердив, що за удари відповідальне Головне управління розвідки ГУР Міністерства оборони України. Метою цих ударів було послаблення здатності Росії відстежувати діяльність українських військових на півдні нашої держави.

Зазначається. що безпілотник, метою якого була радіолокаційна станція під Орськом Оренбурзької області, пролетів понад 1,7 тисячі кілометрів. Подібна відстань робить цей удар однією з найглибших спроб проникнення на російську територію.

Водночас український урядовець відмовився повідомити, чи завдав вищезгаданий удар по території країни-агресорки якоїсь шкоди.

Подібні дії можуть стати проблемою

Офіційні особи у США висловили співчуття "долі України" та заявили, що зважують питання щодо зняття обмежень на використання американської зброї для завдання ударів по території Росії.

Втім, за словами американського чиновника, якщо російські системи раннього попередження будуть уражені навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між США і Росією.

Росія може подумати, що її здатність виявляти ядерну активність на ранній стадії проти неї зменшилася, і це може стати проблемою. Для всіх має бути очевидно, що немає жодного наміру (США – ред.) використовувати ядерну зброю проти Росії. Але, безумовно, існує занепокоєння щодо того, як Росія може сприйняти те, що її сили стримування стануть мішенню, а системи раннього попередження – об'єктом нападу,

– каже неназваний посадовець.

Видання також стверджує, що частина фахівців була дещо спантеличена українським вибором цілей. Однак український урядовець заявив, що Росія "переключила всі свої можливості на війну проти України", тому було обрано таку віддалену ціль.

Американський чиновник також заявив, що немає жодних обмежень щодо використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збиття російських ракет або винищувачів над російською територією, "якщо вони становлять загрозу для України".

Втім, посадовці США неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу атак Києва по російській території, іноді навіть втручаючись на стадії планування.

Атаки на російські РЛС