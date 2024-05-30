"Могут обеспокоить Москву": США озабочены атаками Украины на российские ядерные РЛС, – WP

Украина в последнее время увеличила удары по российским системам раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении. В Вашингтоне выразили опасения относительно подобной активизации.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что Соединенные Штаты взволнованы тем, что подобные атаки "могут серьезно обеспокоить Москву".

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Являются чувствительными местами для России

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами нашего государства по объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах страны-агрессора. Вашингтон выразил Киеву свое беспокойство из-за двух попыток атаковать радиолокационные станции.

Ведь они обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждение о ядерных пусках со стороны Запада, состоявшихся на прошлой неделе. Сообщается, что в тот раз по крайней мере один удар в Армавире, на юго-востоке Краснодарского края России, нанес определенный ущерб.

Эти объекты не были задействованы в поддержке войны против Украины, но они являются чувствительными местами, поскольку теперь Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью, а это может подорвать ее способность поддерживать ядерное сдерживание против США,

– рассказал американский чиновник.

Что говорят в Украине

The Washington Post пишет, что один украинский чиновник, ознакомлен с этим вопросом заверил, что Россия использовала радиолокационные станции для мониторинга деятельности украинских военных, в частности, использования Киевом беспилотников и ракет.

По данным издания, он также подтвердил, что за удары ответственно Главное управление разведки ГУР Министерства обороны Украины. Целью этих ударов было ослабление способности России отслеживать деятельность украинских военных на юге нашего государства.

Отмечается, что беспилотник, целью которого была радиолокационная станция под Орском Оренбургской области, пролетел более 1,7 тысячи километров. Подобное расстояние делает этот удар одной из самых глубоких попыток проникновения на российскую территорию.

В то же время украинский чиновник отказался сообщить, нанес ли вышеупомянутый удар по территории страны-агрессора какой-то вред.

Подобные действия могут стать проблемой

Официальные лица в США выразили сочувствие "судьбе Украины" и заявили, что взвешивают вопрос о снятии ограничений на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России.

Впрочем, по словам американского чиновника, если российские системы раннего предупреждения будут поражены даже частично, это может повредить стратегической стабильности в отношениях между США и Россией.

Россия может подумать, что ее способность обнаруживать ядерную активность на ранней стадии против нее уменьшилась, и это может стать проблемой. Для всех должно быть очевидно, что нет никакого намерения (США – ред.) использовать ядерное оружие против России. Но, безусловно, существует беспокойство относительно того, как Россия может воспринять то, что ее силы сдерживания станут мишенью, а системы раннего предупреждения – объектом нападения,

– говорит неназванный чиновник.

Издание также утверждает, что часть специалистов была несколько озадачена украинским выбором целей. Однако украинский чиновник заявил, что Россия "переключила все свои возможности на войну против Украины", поэтому была выбрана такая отдаленная цель.

Американский чиновник также заявил, что нет никаких ограничений по использованию Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над российской территорией, "если они представляют угрозу для Украины".

Впрочем, чиновники США неоднократно выражали беспокойство по поводу атак Киева по российской территории, иногда даже вмешиваясь на стадии планирования.

Атаки на российские РЛС