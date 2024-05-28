Это уже не впервые Украина наносит удар по системам дальнего обнаружения, ведь ранее была поражена РЛС "Воронеж-ДМ". Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что тогда также фиксировались существенные повреждения здания и оборудования.

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Какое значение имеют РЛС

В Орске было существенное повреждение зданий, на которых стоит основное оборудование. В целом эти РЛС выполняют задачи раннего предупреждения о пуске баллистических ракет или ракет с ядерной боеголовкой. Благодаря системам Россия видит, что происходит на расстоянии около 6 тысяч километров.

Стоит заметить, что эти системы входят в российскую ядерную триаду и занимаются оповещением о возможных угрозах. Удар по РЛС показывает всему миру насколько ненадежной является защита объектов, которые имеют существенное значение для России.

Можем только представить, в каком тогда состоянии находится российское ядерное вооружение. Ведь они не могут защитить даже сами антенны, которые должны предупреждать об угрозах,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что такие удары надо продолжать. Они ярко подтверждают возможности Украины проводить операции на очень большом расстоянии. Ведь наши дроны преодолели 1800 километров до цели.

Поражение РЛС "Воронеж-М": что известно