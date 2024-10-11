Західні союзники мають поспішати: в ISW оцінили удари України по складах боєприпасів у Росії

Восени Україна неодноразово завдавала влучних ударів по складах, де ворог зберігає "Шахеди", ракети та артилерійські снаряди. В Інституті вивчення війни пояснили, чому Захід має якомога швидше надати дозвіл на удари своєю зброєю по території Росії.

Сили оборони 9 жовтня завдали удару по сховищу "Шахедів" у Краснодарському краї. Відомо, що на момент атаки там зберігалося близько 400 безпілотників. 10 жовтня українські війська уразили склад боєприпасів на авіабазі "Ханська" в Республіці Адигея. На момент удару там могло перебувати майже 60 винищувачів і гелікоптерів. Наразі невідомо, чи зазнали пошкоджень самі літаки.

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Потрібен дозвіл Заходу, допоки Росія не вжила контрзаходів

Раніше Україна також уразила склади боєприпасів у Жовтневому та Торопці Тверській області та вдарила по Тихорецькому складі боєприпасів у Краснодарському краї у вересні 2024 року. Крім того, було завдано удар по російському сховищу ракетних боєприпасів у Карачеві Брянської області 8 жовтня, що призвело до знищення десятків будівлі для зберігання боєприпасів, залізничні вагони та, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

В Інституті вивчення війни підкреслюють важливість втрати, якої зазнали росіяни. Адже ті активно використовують "Шахеди" для ударів як по населених пунктах і містах на передовій, так і в тилу. Також окупанти витрачають близько 10 000 артилерійських снарядів на день для атак на українські позиціях.

Експерти наголошують, що наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії. Однак повторні удари по складах боєприпасів у країні-агресорці можуть змусити російське військове командування ухвалити рішення щодо реорганізації та розосередження систем підтримки та матеріально-технічного забезпечення в тилових районах країни. У такий спосіб противник намагатиметься пом’якшити наслідки впливу таких ударів за рахунок оптимізованої російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні.

Своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних ударних можливостей України на великій відстані можуть дозволити українським силам ефективніше використовувати такі вразливі місця Росії до того, як вона розгорне контрзаходи,

– зазначили в ISW.

Фахівці впевнені, що масштабні удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні.