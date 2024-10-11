Западные союзники должны спешить: в ISW оценили удары Украины по складам боеприпасов в России

Осенью Украина неоднократно наносила точные удары по складам, где враг хранит "Шахеды", ракеты и артиллерийские снаряды. В Институте изучения войны объяснили, почему Запад должен как можно скорее предоставить разрешение на удары своим оружием по территории России.

Силы обороны 9 октября нанесли удар по хранилищу "Шахедов" в Краснодарском крае. Известно, что на момент атаки там хранилось около 400 беспилотников. 10 октября украинские войска поразили склад боеприпасов на авиабазе "Ханская" в Республике Адыгея. На момент удара там могло находиться около 60 истребителей и вертолетов. Пока неизвестно, получили ли повреждения сами самолеты.

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Нужно разрешение Запада, пока Россия не приняла контрмеры

Ранее Украина также поразила склады боеприпасов в Октябрьском и Торопце Тверской области и ударила по Тихорецкому складу боеприпасов в Краснодарском крае в сентябре 2024 года. Кроме того, был нанесен удар по российскому хранилищу ракетных боеприпасов в Карачеве Брянской области 8 октября, что привело к уничтожению десятков здания для хранения боеприпасов, железнодорожные вагоны и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

В Институте изучения войны подчеркивают важность потери, которую понесли россияне. Ведь те активно используют "Шахеды" для ударов как по населенным пунктам и городам на передовой, так и в тылу. Также оккупанты тратят около 10 000 артиллерийских снарядов в день для атак на украинские позициях.

Эксперты отмечают, что последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России. Однако повторные удары по складам боеприпасов в стране-агрессоре могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и материально-технического обеспечения в тыловых районах страны. Таким образом противник будет пытаться смягчить последствия воздействия таких ударов за счет оптимизированной российской логистики, которая используется для поддержки войны в Украине.

Своевременное снятие ограничений на использование западных систем и продолжение развития собственных ударных возможностей Украины на большом расстоянии могут позволить украинским силам эффективнее использовать такие уязвимые места России до того, как она развернет контрмеры,

– отметили в ISW.

Специалисты уверены, что масштабные удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине.