Супутникові знімки підтверджують масштаби наслідків атак України на ВПК Росії, – "Схеми"

Осінні удари України по стратегічних об'єктах Росії виявилися рекордними за масштабом наслідків. За даними Генштабу ЗСУ, йдеться про понад 50 уражених цілей паливної та військово-промислової інфраструктури ворога.

Журналісти проєкту "Схеми" склали інтерактивну мапу уражених об'єктів росіян, передає 24 Канал.

Що відомо про удари по Росії та ТОТ?

Журналісти проаналізували супутникові знімки Planet Labs уражених стратегічних об'єктів Росії, по яких били ЗСУ восени 2025 року. На інтерактивній мапі зафіксовано наслідки атак на військові, нафто- і газопереробні підприємства, а також нафтобази та термінали росіян. Експерти, опитані редакцією, відзначили рекордний масштаб уражень.

Окремо вивчено наслідки 13 ударів. За оцінками журналістів, через атаки вже зростають витрати Росії на системи захисту та існує дефіцит палива в окремих регіонах.

У Генштабі ЗСУ метою цих операцій називали "зниження воєнно-економічного потенціалу Росії".

Удари ЗСУ по стратегічних об'єктах Росії за осінь 2025 / Фото "Схеми"

Як виглядають об'єкти після ударів?

Супутникові знімки за 3 листопада свідчать про ймовірне ураження нафтового термінала в порту міста Туапсе. Там видно розлив нафти у море внаслідок пошкодження трубопроводу.

У Феодосії восени тричі фіксували удари по морському нафтовому терміналу. Внаслідок влучань зруйновано та пошкоджено 13 резервуарів з паливом, помітили журналісти.

Також на мапі видно ураження нафтобаз біля Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що вони забезпечують пальним армію Росії. Супутникові знімки показали пожежі після ударів ЗСУ.

Пошкоджень зазнав також "Саранський механічний завод". Вночі 22 жовтня було уражено виробника зброї та боєприпасів армії Росії в Мордовії.

На кадрах видно руйнування даху одного з приміщень. Його, на думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, могли використовувати як цех кінцевої збірки.

Супутникові змінки за 9 жовтня показують, що Коробковський газопереробний завод компанії "Лукойл" також постраждав від ударів. Видно наслідки пожежі на території підприємства та поблизу станції "Зензеватка", де зруйнована одна з будівель.

Удари України по Росії: що відомо?