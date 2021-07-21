Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2": у Конгресі виступили проти

Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, що не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Зокрема, ймовірну домовленість Німеччини та Штатів.

Кремль та деякі європейські держави домагаються завершення будівництва "Північного-потоку-2". Про це заявила конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі США.

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Вплив Путіна на Європу може збільшитись

Каптур наголосила, що цей проєкт збільшить вплив президента Володимира Путіна на Європу та негативно вплине на НАТО. Чиновниця прокоментувала повідомлення в ЗМІ про ймовірну угоду Німеччини та США щодо "Північного потоку-2". Вона зазначила, що угода не позбавить Росію можливості тиснути на союзників США.

Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити,

– сказала Каптур.

Політикиня додала, що Конгрес вже двічі проголосував за санкції на трубопровід "Північний потік-2". За словами конгресвумен, ці санкції є обов'язковими, а не вибірковими.

На початку липня Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнування схвалив проєкт поправки, що пропонує у 2022 році не звільняти від санкцій деяких осіб, які причетні до будівництва газопроводу.

Каптур вкотре наголосила, що "Північний-потік-2" – це політична зброя для підриву енергетичної безпеки Європи.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ писали, що Німеччина та США начебто домовились укласти угоду щодо "Північного потоку-2".

До речі, видання "Politico" оприлюднило інформацію про те, що представники адміністрації Джо Байдена закликали українських колег відмовитись від критики "Північного потоку-2".

Крім того, цю ж угоду нібито теж просили не критикувати.

У Держдепі інформацію спростували та наголосили, що Україна має своє право на голос.