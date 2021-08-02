Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" – недолік на всіх рівнях, – ЗМІ

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про угоду з Берліном щодо газопроводу "Північний потік-2". Домовленість становить серйозну загрозу для безпеки та економіки України.

Видання наголошує, що США та Німеччина пообіцяли невпевнені гарантії та компенсацію для Києва, але ця "угода" завдає величезної шкоди Україні.

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Загрози від запуску "Північного потоку-2"

Угода є недоліком на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти російській агресії невизначені, фонд для розвитку "зеленої енергетики" не компенсує всю шкоду для Києва,

– йдеться у публікації.

Там також зазначили, що пропозиція Німеччини щодо сприяння продовження транзиту газу – це просто "розмита обіцянка".

Видання звернуло увагу й на те, що Вашингтон і Берлін домовились про угоду, яка має вирішальне значення для інтересів України, однак без прямої участі Києва. А це стало подарунком для риторики Путіна про те, що "великі держави" завжди вирішують долю "менших країн".

Крім того, у статті заявляють, що Білий дім недооцінює Росію. Але останні роки показали, що агресія Москви становить загрозу європейській, а отже, і глобальній безпеці.

Замість того, аби об'єднати демократії, підсумовує видання, угода розколола ЄС на Схід та Захід, а Польща та країни Балтії глибоко стурбовані наслідками.

"Північний потік-2": останні новини

США та Німеччина 21 липня 2021 року підписали угоду про запуск "Північного потоку-2".

Документ розкритикували в Європарламенті. А представники МЗС Польщі та України виступили зі спільною заявою про те, що країни протистоятимуть запуску газопроводу.

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов повідомив, що у випадку запуску трубопроводу Україна втрачатиме приблизно 1,5 мільярда доларів.

Зверніть увагу "Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю Росії, – Bloomberg