Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" – недочет на всех уровнях, – СМИ

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о соглашении с Берлином по газопроводу "Северный поток-2". Договоренность представляет серьезную угрозу для безопасности и экономики Украины.

Издание отмечает, что США и Германия пообещали неуверенные гарантии и компенсацию для Киева, но это "соглашение" наносит огромный ущерб Украине.

Читайте также Украинские политики и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Угрозы от запуска "Северного потока-2"

Сделка является недостатком на всех уровнях. Обязательства противодействовать российской агрессии неопределенны, фонд для развития "зеленой энергетики" не компенсирует весь вред для Киева,

– говорится в публикации.

Там также отметили, что предложение Германии по содействию продлению транзита газа – это просто "размытое обещание".

Издание обратило внимание и на то, что Вашингтон и Берлин договорились о сделке, которая имеет решающее значение для интересов Украины, однако без прямого участия Киева. А это стало подарком для риторики Путина о том, что "великие державы" всегда решают судьбу "малых стран".

Кроме того, в статье заявляют, что Белый дом недооценивает Россию. Но последние годы показали, что агрессия Москвы представляет угрозу европейской, а следовательно, и глобальной безопасности.

Вместо того, чтобы объединить демократии, заключает издание, соглашение расколола ЕС на Восток и Запад, а Польша и страны Балтии глубоко обеспокоены последствиями.

"Северный поток-2": последние новости

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2".

Документ раскритиковали в Европарламенте. А представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны будут противостоять запуску газопровода.

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов сообщил, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять примерно 1,5 миллиарда долларов.

Обратите внимание "Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием России, – Bloomberg