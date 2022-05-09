Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії, – Сійярто

Угорщина не збирається робити активних кроків для того, щоб стримати росіян від продовження війни проти України. Поки вся Європа активно шукає шляхи заміни енергоносіїв, угорська влада вирішила просто бойкотувати рішення про ембарго.

Європейський Союз активно працює над 6 пакетом санкцій проти Росії. Зокрема, в ньому йдеться й про нафтове ембарго для агресора.

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Позиція Угорщини

Як повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, його країна не буде змінювати свою позицію щодо ембарго нафти з Росії. Європа усіляко намагається переконати Угорщину в необхідності такого кроку, але наразі безрезультатно.

Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення,

– прокоментував рішення Угорщини Сійярто.

Він заявив, що санкції, які пропонує Єврокомісія для стримання Росії, стане бомбою для економіки Угорщини та змусить забути про стабільність енергопостачання. Дві третини нафти, яку використовують угорці, мають російське походження.

Раніше Угорщина заявляла про те, що для того, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, їй потрібно 5 років. Санкції, які наразі передбачила Єврокомісія, дозволяють Угорщині, Словаччині та Чехії купувати російську нафту ще 2 роки.

Санкції проти Росії: останні новини

Санкції наших партнерів завдають важких ударів не лише російській економіці, а й військовій машині. Два великі танкові заводи окупантів призупинили свою діяльність через брак запчастин.

Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії та Білорусі. Новий пакет обмежень спрямований на торгівлю, тож незабаром росіяни відчують на собі новий удар за напад на Україну.

Росіяни шукають усі можливі шляхи обходу санкцій, адже через їхню руйнівну дію їх економіка довго не проживе. Для цього окупанти шукають треті країни, які погодяться на співпрацю.

Незабаром до санкцій проти Росії долучиться ще одна країна. Чорногорія, де до влади прийшли проєвропейські політики, заявила про готовність долучитися до всіх обмежень проти агресора, які запровадив ЄС.

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