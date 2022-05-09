Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго по отношению к России, – Сийярто

Венгрия не собирается делать активные шаги для того, чтобы сдержать россиян от продолжения войны против Украины. Пока вся Европа активно ищет пути замены энергоносителей, венгерские власти решили просто бойкотировать решение об эмбарго.

Европейский Союз активно работает над шестым пакетом санкций против России. В частности, в нем говорится и о нефтяном эмбарго для агрессора.

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Позиция Венгрии

Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна не будет менять свою позицию по эмбарго нефти из России. Европа всячески пытается убедить Венгрию в необходимости такого шага, но безрезультатно.

Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению,

– прокомментировал решение Венгрии Сийярто.

Он заявил, что санкции, которые предлагает Еврокомиссия для сдерживания России, станут бомбой для экономики Венгрии и заставят забыть о стабильности энергоснабжения. Две трети нефти, используемой венграми, имеют российское происхождение.

Ранее Венгрия заявляла о том, что для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, ей нужно 5 лет. Санкции, которые предусматривает Еврокомиссия, позволяют Венгрии, Словакии и Чехии покупать российскую нефть еще 2 года.

Санкции против России: последние новости

Санкции наших партнеров наносят тяжелые удары не только российской экономике, но и военной машине. Два крупных танковых завода оккупантов приостановили свою деятельность из-за нехватки запчастей.

Великобритания объявила о новых санкциях против России и Беларуси. Новый пакет ограничений направлен на торговлю, поэтому вскоре россияне ощутят новый удар за нападение на Украину.

Россияне ищут все возможные пути обхода санкций, ведь из-за их разрушительного действия их экономика долго не проживет. Для этого оккупанты ищут третьи страны, которые согласятся на сотрудничество.

В скором времени к санкциям против России присоединится еще одна страна. Черногория, где к власти пришли проевропейские политики, заявила о готовности приобщиться ко всем ограничениям против агрессора, которые ввел ЕС.

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