До влади у Чорногорії прийшов новий проєвропейський уряд. Нові парламентарі готові змінити вектор не лише розвитку, а й дипломатичної діяльності своєї країни.

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Чорногорія долучиться до санкцій проти Росії

Як заявив міністр зовнішніх справ Чорногорії Ранко Кривокапич, його країна активно готується до того, щоб долучитися до всіх антиросійських санкції, які вводить Європа. Також він анонсував збільшення підтримки України по всіх напрямках.

Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику і прагматику. Набагато більше, ніж це – почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу,

– підкреслив глава МЗС Чорногорії.

Новий уряд у Чорногорії своїм ключовим завданням раніше визначав проведення необхідних реформ для того, щоб країна стала членом Європейського Союзу.

Санкції проти Росії: останні події

Європейський Союз готується запровадити ембарго на російську нафту у 6 пакеті санкцій. Від такого кардинального кроку на деякий час буде дозволено утриматися трьом країнам: Угорщині, Словаччині та Чехії.

Нафтове ембарго стане для Росії дуже болючим ударом. За попередніми розрахунками, окупанти готуються скоротити видобуток сировини на 20%.

Запровадити нові обмеження на Росію готові й Сполучені Штати Америки. Про це заявив президент Джо Байден. США будуть готові озвучити свої наступні кроки після того, як Європа прийме 6 пакет санкцій. Байден заявив, що Штати відкриті до нових пропозицій, які допоможуть стримати росіян у війні проти України.

Нові обмеження на Росію наклала Велика Британія. Зокрема, йдеться про цілковиту заборону експорту послуг та заморожування активів пропагандистів. Загалом нові санкції стосуються російського медіаринку, який дуже залежний від британців. Загальний перелік накладених обмежень складається з 63 пунктів.

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