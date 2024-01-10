Що може загрожувати військовозобов'язаним за неявку до ТЦК: перелік обмежень

В Україні триває загальна мобілізація. Аби забезпечити усі потреби ЗСУ, уряд розробляє новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому пропонують посилити відповідальність за неявку до ТЦК.

Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко пояснила, що у новому законопроєкті пропонують не лише покласти велику кількість зобов'язань, але й посилити правові наслідки за їхнє недотримання. Однак варто додати, що законопроєкт ще у процесі обговорень і його можуть змінити.

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Які правові наслідки хочуть впровадити

Аніщенко розповіла, що для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть запровадити такі ж правові наслідки як і для тих, хто не платить аліменти. Так, для ухилянтів можуть запровадити такі обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона проводити операції з рухомим та нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом, а також отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися грошима та іншими цінностями;

відмова у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Адвокатка пояснила, що ухилянт не зможе скористатися коштами, які надходитимуть на картковий рахунок, не зможе взяти кредит, продати нерухомість або рухоме майно. Такі обмеження будуть діяти доти, доки військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК та не сплатить адміністративний штраф за несвоєчасну явку. І лише коли чоловік стане на військовий облік, то усі обмеження можуть зняти. Однак для цього необхідно також отримати доручення від начальника ТЦК.

Наразі штраф за неявку до військкомату може варіюватися від 1800 до 5 000 гривень. Однак достеменно не зрозуміло, за яким алгоритмом виносять рішення про ту чи іншу суму штрафу.

Окрім того, у версії законопроєкту, яка з'явилася у мережі мовиться саме про обов'язки військовозобов'язаних, тому такі рішення про штраф або обмеження користування банківським рахунком не можна буде оскаржити у суді.

Які категорії чоловіків мають право на відстрочку

Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку мають військовозобов'язані, які: