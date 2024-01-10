Что может угрожать военнообязанным за неявку в ТЦК: список ограничений

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Чтобы обеспечить все потребности ВСУ, правительство разрабатывает новый законопроект о мобилизации. В нем предлагают ужесточить ответственность за неявку в ТЦК.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко пояснила, что в новом законопроекте предлагают не только возложить большое количество обязательств, но и усилить правовые последствия их несоблюдения. Однако следует добавить, что законопроект еще в процессе обсуждений и его могут изменить.

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Какие правовые последствия хотят внедрить

Анищенко рассказала, что для мужчин, уклоняющихся от мобилизации, хотят ввести такие же правовые последствия, как и для тех, кто не платит алименты. Так, для уклоняющихся могут ввести следующие ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет проводить операции с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством, а также получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться деньгами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Адвокат объяснила, что уклоняющийся не сможет воспользоваться средствами, которые будут поступать на карточный счет, не сможет взять кредит, продать недвижимость или движимое имущество. Такие ограничения будут действовать, пока военнообязанный не явится в ТЦК и не оплатит административный штраф за несвоевременную явку. И только когда мужчина станет на военный учет, все ограничения могут снять. Однако для этого необходимо получить поручение от начальника ТЦК.

Теперь штраф за неявку в военкомат может варьироваться от 1800 до 5 000 гривен. Однако точно не понятно, по какому алгоритму выносят решение о той или иной сумме штрафа.

Кроме того, в появившейся в сети версии законопроекта говорится именно об обязанностях военнообязанных, поэтому такие решения о штрафе или ограничении пользования банковским счетом нельзя будет обжаловать в суде.

Какие категории мужчин имеют право на отсрочку

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют военнообязанные, которые: