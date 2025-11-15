Це змінить хід війни, – військовий експерт спрогнозував, коли "Фламінго" масово полетять на РФ

Україна застосовує ракети "Фламінго" для атак по території Росії. Також ця зброя завдає ударів по важливих для росіян об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Такі випадки застосування цієї зброї з часом, ймовірно, ставатимуть лише частішими.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що системне використання української зброї проти окупантів розпочалася приблизно з літа 2025 року. Раніше основними цілями були енергооб'єкти країни-агресорки. Зараз же наші захисники почали більш акцентувати свою увагу на ударах по військово-промисловому комплексу противника.

Дивіться також Українські ракети в дії: Зеленський показав ексклюзивні кадри запуску "Довгих Нептунів"

Коли Україна почне активно використовувати "Фламінго"?

Павло Нарожний зауважив, що "Фламінго" відносно проста у виробництві ракета. На його думку, її можна порівняти по рівню технічної досконалості із Storm Shadow, SCALP, Tomahawk і навіть "Нептун".

Вона ("Фламінго" – 24 Канал) доволі проста, і в цьому є величезний плюс. Ці ракети можна виробляти за відносно невеликі гроші. Завдяки локалізації, бо виробляється в Україні, та дешевизні ми можемо забезпечити велику кількість цих ракет,

– сказав він.

"Фламінго" може вражати цілі на дальності приблизно 3000 кілометрів.

Важливо! У ніч на 13 листопада 2025 року українські Сили оборони завдали масованих ударів по низці військових цілей у Росії, Криму та інших тимчасово окупованих територіях. Було уражено нафтобази, стоянки гелікоптерів, об’єкти зберігання та підготовки дронів, а також пункти управління російських військ. Генштаб повідомив, що для атаки використали українські ударні БпЛА та ракети дальнього радіуса дії, зокрема системи "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Тому, на думку військового експерта, у кінці 2025 року або на початку 2026 року Україна розпочне більш масове застосування цієї зброї проти країни-агресорки.

"Ми побачимо більш масове застосування, можливо, декілька штук на добу, або й декілька десятків. Це значно змінить хід війни, підірве військові та економічні спроможності нашого ворога", – сказав він.

Що відомо про застосування ракет "Фламінго"?