Это изменит ход войны, – военный эксперт спрогнозировал, когда "Фламинго" массово полетят на РФ

Украина применяет ракеты "Фламинго" для атак по территории России. Также это оружие наносит удары по важным для россиян объектам во временно оккупированном Крыму. Такие случаи применения этого оружия со временем, вероятно, будут становиться только чаще.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что системное использование украинского оружия против оккупантов началась примерно с лета 2025 года. Ранее основными целями были энергообъекты страны-агрессора. Сейчас же наши защитники начали более акцентировать свое внимание на ударах по военно-промышленному комплексу противника.

Когда Украина начнет активно использовать "Фламинго"?

Павел Нарожный отметил, что "Фламинго" относительно простая в производстве ракета. По его мнению, ее можно сравнить по уровню технического совершенства со Storm Shadow, SCALP, Tomahawk и даже "Нептун".

Она ("Фламинго" – 24 Канал) довольно проста, и в этом есть огромный плюс. Эти ракеты можно производить за относительно небольшие деньги. Благодаря локализации, потому что производится в Украине, и дешевизне мы можем обеспечить большое количество этих ракет,

– сказал он.

"Фламинго" может поражать цели на дальности примерно 3000 километров.

Важно! В ночь на 13 ноября 2025 года украинские Силы обороны нанесли массированные удары по ряду военных целей в России, Крыму и других временно оккупированных территориях. Были поражены нефтебазы, стоянки вертолетов, объекты хранения и подготовки дронов, а также пункты управления российских войск. Генштаб сообщил, что для атаки использовали украинские ударные БпЛА и ракеты дальнего радиуса действия, в частности системы "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Поэтому, по мнению военного эксперта, в конце 2025 года или в начале 2026 года Украина начнет более массовое применение этого оружия против страны-агрессора.

"Мы увидим более массовое применение, возможно, несколько штук в сутки, или несколько десятков. Это значительно изменит ход войны, подорвет военные и экономические возможности нашего врага", – сказал он.

Что известно о применении ракет "Фламинго"?