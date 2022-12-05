На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювали захист банківської системи

Росія щодня намагається занурити Україну у темряву та холод, задля чого обстрілює критичну інфраструктуру нашої держави. Однак через відсутність електроенергії можуть перестати працювати не лише комунальні послуги, а й банківська система.

Однак в Україні це розуміють, а тому пропрацьовують кроки задля стабільної її роботи. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Україна робить все необхідне, щоб банківська система працювала

Зокрема він наголосив, що це питання розглядалося й на останньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яку декілька разів на тиждень проводить Президент України. А також запевнив, що в Україні розуміють, що треба робити, щоб ця система працювала стало.

Були відповідні доручення з цього приводу. Я думаю, що ми зробимо все необхідне для того, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв,

– наголосив Олексій Данілов.

Також пропрацьовуються кроки, на випадок вимкнень банківської системи на тій чи іншій території. Щоб українці розуміли, що їм робити, якщо "станеться якийсь трабл".

Що ще обговорювали на останній Ставці

Також 3 грудня командувачі військ доповіли про актуальну ситуацію на фронтах та успіхи деокупації українських територій. А також обговорили:

темпи відновлення пошкодженої військової техніки,

забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами,

перебіг відновлення енергетичної системи України,

реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об'єктів критичної інфраструктури,

продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Банківська система України та блекаути