Є один нюанс, – Шейтельман припустив, якої зброї Зеленський очікує від Туреччини

"Байрактари" стали чи не найбільшим виявом військової підтримки Туреччини для України. Проте зараз Анкара доволі стримано реагує на прохання Києва щодо надання певного військового озброєння.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, Туреччина не готова віддати Іспанії ЗРК Patriot, який потенційно можуть надати Україні.

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Дозвіл Туреччини на Patriot

Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з українською пресою, згадав і про Туреччину. Зокрема, він додав різку фразу про те, що Україна хотіла б більше очікувати від Туреччини в плані зброї.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Анкара надавала Україні військову допомогу. Зараз вона дещо призупинилась.

Є ще один нюанс. Могло мовитись про так званий іспанський Patriot. Зараз є спільні зусилля України та Нідерландів, спрямовані на отримання разом з Іспанією ще одного комплексу,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Однак не все так просто. Річ у тім, що в Іспанії є два комплекси ЗРК Patriot. Один безпосередньо захищає іспанський регіон. Водночас другий зараз в Туреччині та в рамках сил НАТО обороняє її частину.

Тобто для того, щоб Іспанія змогла його забрати необхідний дозвіл Анкари. Його турецька сторона надавати не поспішає. Кажуть, мовляв, договір підписаний, чому його розривати.

Михайло Шейтельман про створення комісії для розслідування на Каховській ГЕС: дивитись відео

Комісія для розслідування підриву ГЕС

Варто також зазначити, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував створити комісію, яка розслідуватиме підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що туди можуть бути включені експерти України, Росії, ООН та міжнародної спільноти, включаючи Туреччину.

Нам навіщо ця комісія? Не може бути сьогодні жодного органу, де є представники України та Росії разом. Як можна собі уявити цю спільну роботу? Це неможливо так само як і вести з ними (Росією) переговори,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Нагадаємо, що територію, на якій розташована ГЕС, досі контролюють росіяни. Тобто не виключено, що вони замітатимуть сліди. Тим паче під питанням, чи пускатимуть вони комісію всюди, куди буде потрібно.

"Поки ця територія під Росією, то як ми все перевіримо? Туди що поїдуть українські представники? Це ж нереально. Тому чому ми маємо вірити цій комісії? Немає для нас жодного інтересу створювати якісь комісії, які будуть діяти на окупованих територіях", – підкреслив політтехнолог.

Ердоган поговорив із Путіним: що відомо

Одразу після розмови із Володимиром Зеленським щодо Каховської ГЕС Реджеп Ердоган вирішив поговорити із Владіміром Путіним.

Турецький президент наголосив, що комісія має провести розслідування так, щоб "не залишилось місця для підозр". Ймовірно, цією логікою послуговувався Ердоган, коли пропонував додати у склад комісії і російських, і українських представників.

До слова, президенти також обговорили продовження зернової угоди. Туреччина висловлює готовність докладати максимальних зусиль для встановлення "справедливого миру".