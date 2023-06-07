За словами Ердогана, Туреччина готова надати всю необхідну підтримку для "щирого припинення конфліктів". Як виявилось, турецький лідер та Путін також обговорили розвиток російсько-української війни.

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Що обговорили Путін та Ердоган

Під час розмови Ердоган заявив, що важливо, щоб всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб "не залишити місця для підозр".

Висловлюючи, що комісія може бути створена за участю російських і українських експертів, ООН і міжнародної спільноти, включаючи Туреччину, Ердоган зазначив, що Туреччина готова зробити свою частину стосовно цього.

Окрім цього, підкреслюючи важливість, яку весь світ надає продовженню зернового консенсусу, Ердоган підкреслив, що угода, яку вони досягли спільними зусиллями, відіграє "життєво важливу роль у подоланні глобальної продовольчої кризи".

Турецький президент наголосив, що Туреччина сповнена рішучості продовжувати докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру, а також надати всю необхідну підтримку для припинення конфліктів.

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