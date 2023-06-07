За словами Ердогана, Туреччина готова надати всю необхідну підтримку для "щирого припинення конфліктів". Як виявилось, турецький лідер та Путін також обговорили розвиток російсько-української війни.
Важливо Наказ підірвати Каховську ГЕС віддали з кабінету Путіна, – Данілов
Що обговорили Путін та Ердоган
Під час розмови Ердоган заявив, що важливо, щоб всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб "не залишити місця для підозр".
Висловлюючи, що комісія може бути створена за участю російських і українських експертів, ООН і міжнародної спільноти, включаючи Туреччину, Ердоган зазначив, що Туреччина готова зробити свою частину стосовно цього.
Окрім цього, підкреслюючи важливість, яку весь світ надає продовженню зернового консенсусу, Ердоган підкреслив, що угода, яку вони досягли спільними зусиллями, відіграє "життєво важливу роль у подоланні глобальної продовольчої кризи".
Турецький президент наголосив, що Туреччина сповнена рішучості продовжувати докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру, а також надати всю необхідну підтримку для припинення конфліктів.
Розмова Зеленського та Ердогана: що відомо
- Під час розмови із Зеленським Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів протиборчих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.
- Ердоган також наголосив, що можна дотримуватися методу переговорів, як стосовно зернового коридору.
- За словами Ердогана, оскільки конфлікти триватимуть, неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня. І тому ідея повернення до переговорів має домінувати.
- Турецький президент додав, що Туреччина рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру.
- Сам же Зеленський розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Також він передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.
- Український президент наголосив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи.