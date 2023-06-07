По словам Эрдогана, Турция готова предоставить всю необходимую поддержку для "искреннего прекращения конфликтов". Как оказалось, турецкий лидер и Путин обсудили развитие русско-украинской войны.
Важно Приказ взорвать Каховскую ГЭС отдали из кабинета Путина, – Данилов
Что обсудили Путин и Эрдоган
Во время разговора Эрдоган заявил, что важно, чтобы всестороннее расследование взрыва на Каховской дамбе было проведено так, чтобы "не оставить места для подозрений".
Высказывая, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию, Эрдоган отметил, что Турция готова сделать свою часть по этому поводу.
Кроме этого, подчеркивая важность, которую весь мир придает продолжению зернового консенсуса, Эрдоган подчеркнул, что соглашение, которое они достигли совместными усилиями, играет "жизненно важную роль в преодолении глобального продовольственного кризиса".
Турецкий президент подчеркнул, что Турция полна решимости продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, а также оказать всю необходимую поддержку для прекращения конфликтов.
Разговор Зеленского и Эрдогана: что известно
- Во время разговора с Зеленским Эрдоганом заявил, для детального расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию.
- Эрдоган также подчеркнул, что можно придерживаться метода переговоров, как в отношении зернового коридора.
- По словам Эрдогана, поскольку конфликты будут продолжаться, невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно. Для этого идея возвращения к переговорам должна доминировать.
- Турецкий президент добавил, что Турция решительно будет продолжать свои усилия по установлению справедливого мира.
- Сам же Зеленский рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для ЗАЭС. Также он передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.
- Украинский президент подчеркнул, что голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы.